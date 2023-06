L'association Marie et Mathias marche pour les jeunes et leurs projets

A vos baskets pour parcourir les 16 kms qui relient Saint-Julien-lès-Metz et Ancy-Dornot, qu'il conviendrait de renommer désormais "chemin de Marie Lausch et Mathias Dymarski". La cinquième marche organisée par l'association Marie et Mathias , jeune couple mosellan assassiné au Bataclan se tient ce dimanche 11 juin. Et comme à chaque événement des proches des deux amoureux, les bénéfices sont entièrement utilisés pour financer des projets portés par des jeunes.

ⓘ Publicité

Quatre bourses ce dimanche

"C'est vraiment l'ADN de l'association. C'est notre force, ce qui nous motive pour aller de l'avant" explique Maurice Lausch, le papa de Marie. Ainsi, quelques 30 projets ont reçu une aide totale de plus de 40.000 euros depuis la création de l'association qui continue de faire vivre la mémoire des deux jeunes mosellans. "On est très éclectiques dans la démarche, on a pas de limite. On a été beaucoup au début vers la mode et la musique qui étaient les passions de Marie et Mathias mais aujourd'hui on ratisse très très large et on très content." Ainsi, ce dimanche, quatre bourses seront remises : la chanteuse bordelaise Leni Wyona, le Lillois Nicolas Paradis qui porte un projet en lien avec l'écologie. Mais aussi deux Mosellans : le triathlète messin Rémi Hirschauer et Lætitia Amadori qui ouvre une pâtisserie écoresponsable à Hagondange.

La cinquième marche de Marie à Mathias se tient ce dimanche 11 juin © Radio France - Clément Lhuillier

Coups de cœur et valeurs

L'association a évolué dans sa recherche de projet à soutenir, en trouvant le soutien de prescripteurs comme la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Moselle, la région Grand-Est, l'Université de Lorraine… Quant à la sélection, elle répond à plusieurs critères. "On marche au coup de cœur" sourit Maurice Lausch. "Il est important que cela réponde aux valeurs de Marie et Mathias : sportif, écologique, brillant, vif... On regarde la pérennité des projets. Et ce courant qui passe entre eux et nous, cette petite étincelle qu'avaient Marie et Mathias."

Si les pré-inscriptions sont closes, il est encore possible de s'inscrire pour la marche, dimanche sur place. Toutes les informations utiles sont à retrouver sur la page Facebook de l'association.