Depuis 30 ans, l’Association Le Pain de l' Espoir récolte du pain non consommé et le revend à des éleveurs pour financer des opérations humanitaires dans le monde. Deux ans après son déménagement, la Mairie de Montpellier lui prête un nouveau local.

Montpellier, France

L'association Le Pain de l'Espoir a pris ses quartiers dans ses nouveaux locaux , rue de Bari dans le quartier de la Mosson , à Montpellier . Le local lui est prêté par la mairie, le maire Philippe Saurel s'y était engagé après un déménagement forcé il y a deux ans .

L’ancien local au Mas de Portaly était régulièrement bloqué, vandalisé et les bénévoles ne voulaient plus y venir . Des temps difficiles pour l’Association qui a bien failli disparaître . Bernadette Redan, la fondatrice a du mal à cacher son émotion "je loue le courage de la Présidente qui a tenu le coup pendant deux ans chez elle , elle entreposait et triait le pain chez elle ."

Pendant 30 ans, le Pain de l’Espoir a permis de redistribuer environ 8000€ par an à l’action d’urgence internationale. Des bénéfices tirés de la revente de pain non consommé, ramassé et séché à des éleveurs.

1,5 tonne de pain distribuée par mois

Aujourd’hui, 1,5 tonne est distribuée par mois contre 4 avant . Ils sont une quinzaine à faire vivre l’association, du ramassage du pain en passant par le séchage et jusqu’à la distribution : bénévoles, services civiques et des adultes handicapés de l’atelier thérapeutique Les Terres Blanches . Une équipe de passionnés qui serait ravie d’accueillir des bras supplémentaires « pour donner un coup de main ».

