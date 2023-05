L'association nancéienne de secours Fire vers de nouvelles missions à l'étranger

France Bleu Lorraine met en avant les sauveteurs ce mardi avec une série d'émissions spéciales. La Lorraine compte notamment l'association nancéienne Fire, spécialisée dans le sauvetage de victimes, notamment dans des pays touchés par des catastrophes naturelles. D'abord partis au Népal en 2015, après le séisme, les bénévoles ont depuis traversé de nombreux terrains : Haïti, Equateur où les équipes ont pu se spécialiser dans la potabilisation de l'eau, Ukraine et aussi Turquie , au début de cette année 2023.

ⓘ Publicité

Repartir sur le terrain

"Le mot terrible n'est même pas suffisant pour décrire cette mission en Turquie", confie le président de Fire Landry Richard, n'oubliant aucun détail de son passage de deux semaines sur place, après le séisme ayant tué plus de 56 000 personnes. Mais il ne compte pas laisser les gens qu'il a rencontrés sur place dans le passé, une nouvelle mission est prévue pour les mois à venir. Fire s'est associée avec une ONG turque notamment pour y faire de la formation, "grâce notamment au savoir-faire que l'on maîtrise en France".

Mais acheter et surtout acheminer du matériel demande une trésorerie en bonne santé. Environ 15 000 euros sont consacrés à chaque mission à l'étranger. La quarantaine de membres de Fire compte donc sur les dons de mécènes pour pouvoir continuer cette activité. "On est une ONG et nous sommes constamment en recherche de financements. C'est la partie peu réjouissante de notre métier car on dit souvent que nous sommes de bons sapeurs-pompiers mais de mauvais commerciaux", tente d'ironiser Landry Richard. Si vous souhaitez donner un coup de main, le site web firefrance.org est actuellement en cours de développement.