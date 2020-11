L'association One Voice va attaquer l'arrêté du préfet de la Dordogne sur les chasses de régulation

L'association One Voice va attaquer en référé suspension l'arrêté du préfet de la Dordogne qui autorise des chasses de régulation en plein confinement annonce-t-elle ce jeudi. One Voice a déjà attaqué également celui du préfet de Haute-Vienne.

L’association de défense des animaux, One Voice, annonce ce jeudi qu'elle va attaquer en référé suspension l’arrêté du préfet de la Dordogne qui autorise la chasse de régulation pendant le confinement. Un arrêté pris il y a de cela environ 15 jours après une réunion qui a rassemblé agriculteurs, chasseurs, propriétaires forestiers et services de l’Etat. L’arrêté autorise les chasses de régulation du grand gibier en battue avec cinq chasseurs maximum mais aussi les chasses devant soi et à poste fixe. Tout cela pour éviter les dégâts dans les cultures. Mais One Voice n’est pas du tout de cet avis.

Selon l’association distinguer chasse de loisir et de régulation n’a aucun sens surtout en plein confinement. Muriel Arnal est la présidente de One Voice : "Les arrêtés qui permettent une chasse dite de régulation ne semblent pas comprendre que la chasse de loisir et de régulation, c'est la même chose au niveau du droit. Il n'y a pas de chasse de régulation, cela n'existe pas. D'une part. Et d'autre part, le public est extrêmement choqué, de rester confiné, que les enfants n'aient pas accès aux forêts, et que par contre les chasseurs puissent faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chasser en groupe alors que les animaux ont besoin de paix comme nous en ce moment" dit-elle.

Et la présidente de One Voice poursuit : "Les chasseurs encore une fois ont des privilèges, ont tous les droits, même en période de confinement, même en période de crise sanitaire, c'est extrêmement choquant. Ils sont autorisés à tuer des espèces classées vulnérables, ce n'est absolument pas de la régulation, la régulation devrait se faire autrement s'il y en a besoin, le problème n'est pas là, là on est en train simplement de permettre aux chasseurs de continuer leur loisir mortifère" estime-t-elle.

Nécessité de régulation

Les chasseurs de leur côté rappellent qu’en dehors des chasses ils restent confinés comme tout le monde. Ils estiment que la régulation du gibier et notamment des sangliers est essentielle. Serge Canadas, est président d’une société de chasse à Saint Julien de Lampon et trésorier national du mouvement de la ruralité : "On demande à pouvoir continuer à réguler les sangliers pour ne pas qu'ils viennent s'attaquer aux maïs, dans les cultures etc. Le sanglier quand il n'est pas chassé, il double sa population chaque année. Alors si on ne chasse pas une année, mais c'est la catastrophe. Vous vous rendez compte, les sangliers ils vont doubler, on a payé près de 110 millions d'euros de dégâts l'an dernier au niveau national. Vous imaginez combien on va payer ?" interroge-t-il.

Avant de poursuivre : "On est attaqués tous les jours, avec souvent des arguments démagogiques et fallacieux, ils tentent de faire croire aux gens des choses qui sont fausses. Nous ici, dans mon village, je suis président de l'association de chasse de Saint Julien de Lampon, on ne chasse que le samedi et le dimanche et s'il y a des dégâts, on nous appelle et on y va le mercredi. Mais le reste du temps on ne sort pas, on est confinés comme les autres, on ne sort que pour chasser, c'est tout" explique-t-il.

De son côté le président de la fédération des chasseurs de la Dordogne Michel Amblard n’a pas souhaité s’exprimer pour l’instant. Contacté, il rappelle simplement que l’arrêté du préfet a été pris en pleine concertation avec tous les acteurs du monde rural.

A noter que l'association One Voice a également attaqué les arrêtés autorisant les chasses de régulation des préfets de Haute-Vienne ou encore du Pas-de-Calais.