L'association Parrain par mille cherche des volontaires en Mayenne pour accueillir deux fois par mois au moins des enfants et ados en difficultés, qui ont besoin d'affection et de stabilité.

L'association Parrains par mille cherche des bénévoles en Mayenne. Des familles prêtes à accueillir régulièrement chez elles des enfants placés, qui font l'objet d'une mesure éducative ou des mineurs isolés, pour leur apporter une certaine stabilité. L'association s'est installée dans le département en septembre. C'est la septième antenne à voir le jour en France.

"C'est tellement essentiel pour ces enfants, cette figure repère" - Charlotte, bénévole de Parrains par mille

Charlotte vit près de Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Maine-et-Loire. Elle travaille dans le secteur de la protection de l'enfance et accueille chez elle depuis sept mois Shana, une adolescente de 15 ans placée en foyer : "Quand je viens la chercher elle s'ouvre et quand je la ramène elle se ferme, c'est la métamorphose." Charlotte la reçoit un week-end sur deux. L'association demande aux volontaires de partager des moments avec leur filleul au moins deux demi-journées par mois.

Le parrainage dure un an pour commencer. "Il faut s'engager sur du long terme, estime la bénévole. C'est tellement essentiel pour ces enfants, cette figure repère. [...] Moi il y a quelque chose qui me parle vraiment dans le parrainage, les personnes ne sont pas payées pour prendre soin des enfants et si on le fait c'est parce qu'on a envie de le faire, témoigne Charlotte. En tout cas pour Shana, c'est ce qui fait force."

"Il avait besoin de voir ce que c'était qu'une famille" - Christiane, bénévole de Parrains par mille

Christiane et Michel, un couple de retraités près d'Anger, eux, ont parrainé leur premier ado, Kilian, il y a 7 ans. Ils se souviennent de leur rencontre : "Il y avait la coupe du monde de football, au début Kilian était un peu en retrait. On devait aller au pub rejoindre nos enfants pour regarder le match sur grand écran, on l'a amené avec nous. C'est un féru de foot. Après ça, il est venu à toutes nos réunions, il avait besoin de voir ce qu'était une famille."

Kilian a été élevé par sa mère, "elle se sentait un peu dépassée, explique Christiane. Son éducateur s'est dit que ce parrainage pourrait lui faire du bien." Sept années plus tard ils sont toujours en contact.

50 enfants à parrainer en Mayenne

Nathalie vient tout juste d'être recrutée. C'est la première bénévole de l'association en Mayenne, elle habite près de Laval. Elle ne sais pas encore qui sera son filleul : "Je pense qu'en leur permettant de s'ouvrir, on leur donne des bases pour mieux aborder leur vie d'adulte." Avant d'accueillir des enfants, les volontaires sont reçus par les salariés de Parrains par mille. Ils doivent ensuite s'entretenir avec la psychologue de l'association.

L'équipe propose deux types de parrainages. L'un destiné aux enfants de 3 à 14 ans, les volontaires sont censés leur proposer des activités et sorties en famille. Un accompagnement dans les démarches liées à l'orientation et l'insertion professionnelle est demandé aux bénévoles qui s'occupent de jeunes âgés entre 15 et 21 ans.

L'objectif de l'association dans le département pour l'année qui vient : faire parrainer 50 enfants. Les volontaires trouveront toutes les informations sur le site de Parrains par mille. En 2020, le Département a compté 2.000 enfants et jeunes placés en foyers ou faisant l'objet d'une mesure éducative en Mayenne.