L'association Partage, Aide et Dévouement à la rencontre des sans-abris tous les mercredi à Poitiers

Les bénévoles de l'association circulent dans les rues de Poitiers tous les mercredi soir à la rencontre des sans-abris. Ils distribuent soupe, café, thé et vêtements.

Poitiers, France

L'association a pris le relais, il y a deux ans, de l'association La Main Tendue créée en 2005 par Cathy Tardivon. Depuis 2017, tous les mercredi soirs, le rituel est le même pour les bénévoles de Partage, Aide et Dévouement : installer les thermos de soupe, de café et de thé dans la poussette de l'association. C'est devenu leur signe distinctif pour être vu et se faire remarquer.

Une boisson chaude et des vêtements distribués

Pascal, Christiane, Matthieu, Nadège, ils sont une dizaine de bénévoles à venir à la rencontre des personnes sans-abris pendant près de deux heures, entre 18h30 et 20h30. Ils en croisent jusqu'à une vingtaine dans les rues du centre-ville. Les bénévoles de l'association Partage, Aide et Dévouement leur apportent une boisson chaude, des vêtements et des chaussettes. Ils notent également ce dont ils ont besoin pour leur apporter d'une semaine à l'autre. A chaque rencontre, les bénévoles prennent le temps de discuter, d'échanger avec ces personnes en grande détresse. "Il n'y a rien de pire que l'ignorance", explique Christiane, l'une des bénévoles.

Besoin de sous-vêtements neufs et de dons financiers

Pascal Girault, le président de l'association, explique qu'ils se sont organisés avec les autres associations pour étaler les différentes distributions dans la semaine. "Les distributions sont assurées au moins cinq jours sur sept", explique Pascal Girault, "nous c'est le mercredi soir et les autres jours ce sont d'autres associations comme la Croix Rouge par exemple".

Christiane s'occupe des vêtements au sein de l'association. Elle les trie, les lave et les range pour ensuite les distribuer pendant les maraudes. L'association a besoin de vêtements chauds, de blousons, de pull mais aussi de chaussettes et de sous-vêtements neufs particulièrement difficiles à trouver. Christiane explique que l'association a également besoin de "dons financiers et de nouvelles adhésions" pour poursuivre les distributions.