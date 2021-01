Manifestation : l'association PAZ réclame la fermeture du Marché aux oiseaux de Paris

L'association de défense des animaux, PAZ (Paris Animaux Zoopolis) estime que le Marché aux oiseaux de Paris est "un vestige d'un autre temps". Elle veut qu'il disparaisse. Elle organise une manifestation ce dimanche 10 janvier 2020 à 10h00 près de ce marché situé en plein cœur de la capitale dans le 4e arrondissement où se tient aussi le Marché aux fleurs.

PAZ veut que la maire de Paris supprime le Marché aux oiseaux

L'association aimerait profiter des travaux de rénovation du Marché aux fleurs de l'Ile de la Cité pour en finir avec le Marché aux oiseaux qui est ouvert uniquement le dimanche.

Pour défendre sa cause, PAZ a fait ses propres contrôles et l'association estime que la réglementation n'est pas respectée. Elle a constaté que des oiseaux exposés à l'extérieur sur le trottoir n'étaient pas abrités sur le stand, ce qui est interdit, dit-elle. Elle rappelle aussi que "la LPO France avait déposé plainte en 2017 pour trafic d'espèces protégées (captures illégales) et vendues au Marché aux Oiseaux" et elle se demande si ces trafics existent toujours.

Dans un communiqué, l'association précise que tous les élus de Paris ont été invités et que l'adjoint au maire de Paris Centre, Jacques Boultault, sera présent à la manifestation de dimanche.

PAZ lance une pétition pour la fermeture du Marché aux oiseaux - PAZ

Les animaux ne sont pas "des marchandises"

L'association de défense des animaux lance aussi une campagne à ce sujet avec une pétition sur son site Internet.

"Nous devons cesser de considérer les oiseaux et les poissons comme des marchandises. Ce sont des individus doués de sensibilité : ils ressentent des émotions, ont une conscience et une personnalité propre", affirme PAZ pour expliquer son action.

"Retirer le droit de voler aux oiseaux est inacceptable. Emprisonner des oiseaux est cruel et archaïque. C’est les priver de leur liberté et de leur comportement le plus élémentaire : celui de voler".

Elle dénonce fermement la vente d'oiseaux exotiques dans ce marché qui ne sont "pas habitués à nos climats et sont très vulnérables à l’exposition extérieure". Elle pense aussi que l'élevage et parfois la capture illégale de certains oiseaux sont encouragés par l'existence de ce marché.

Quant aux poissons, qui sont aussi vendus au Marché aux oiseaux, l'association attire l'attention sur leur condition de vie "inacceptable dans des bassines d'eau stagnante, à la fois insuffisante et non renouvelée".

