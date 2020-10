L'association provençale "Peace Pirates" va construire un éco-village à Beyrouth, pour les familles sans-abri

L'association "Peace Pirates Liban" a été fondée par Hana Moubarak, jeune femme née au Liban et marseillaise d'adoption, où elle a d'ailleurs suivi les cours du Lycée hôtelier.

Au lendemain de la terrible double-explosion qui frappe le port de Beyrouth le 4 août dernier, Hana se dit qu'il faut agir et venir en aide aux sinistrés de Beyrouth : "J'ai rencontré des gens absolument incroyables qui ont répondu à l'appel que j'ai lancé sur Facebook et j'ai du arrêter les candidatures parce qu'on était trop nombreux et limités en matière de transport."

Ils sont aujourd'hui treize bénévoles venus de toute la France, et même au delà, de profils très différents, comme Laura, 23 ans, aide soignante, Victor, 22 ans chauffeur routier, Christophe, 30 ans, électricien, Arkane, le maréchal ferrant, forgeron ou encore Rebecca, auxiliaire de vie pour personnes âgées, la "maman"comme l'appellent affectueusement ses collègues de "Peace Pirates" (Pirates de la paix): "l'humanitaire c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, on travaille depuis 2 mois, tous les jours pour ce projet".

Peace Pirates et Emmaüs Pointe Rouge main dans la main

Le projet est de construire sur place des "éco-habitats" pour les familles désormais sans abri. 30 à 40 maisonnettes de 36 mètres carrés chacune construites à partir de bouteilles en plastiques, matériel recyclé et recouvertes de Terre et de paille, devraient voir le jour sur un terrain équipé en eau et offert gracieusement par un "très généreux donateur", précise Hana.

Et pour construire les maisonnettes, ces bénévoles ne partent pas les mains vides. "Du matériel médical, de chantier, des sanitaires, douches, lavabos, carrelage, portes, etc", énumère Ludovic, bénévole.

Des dons récoltés un peu partout et notamment chez Emmaüs Pointe Rouge dans le 8e à Marseille, où l'association est actuellement accueillie. "On est dans la même optique" précise Rebecca "chez Emmaüs _ils font beaucoup de choses pour les gens, avec le peu qu'ils ont et c'est ce qu'on veut faire nous aussi à Beyrouth_". Le collectif dédiera d'ailleurs son 1er éco-village du Liban à l'Abbé Pierre et aux compagnons.

Les bénévoles de "Peace Pirates" s'envolent pour le Liban le 17 octobre, date de la Journée mondiale du refus de la misère, "une coïncidence", précise Hana, qui veut y voir un signe.

Elle espère encore un geste des compagnies maritimes pour transporter les deux containers de matériel à moindres frais vers Beyrouth. Une cagnotte est en ligne pour venir en aide à Peace Pirates sur globedreamers.