L'association Poit'étrangers invite les étudiants à la table des Poitevins pour Noël

Chaque année, l'association Poit'étrangers se charge de mettre en relation des familles poitevines avec des étudiants étrangers qui font leurs études à Poitiers. Le "mariage" entre familles locales et étudiants internationaux se fait fin novembre car l'objectif est de permettre aux étudiants de ne pas passer les fêtes de fin d'année seuls. "Cette année, on a une centaine de familles qui se sont proposées pour accueillir un étudiant ou deux, explique Juliette Chalmin, qui s'occupe d'associer les familles et les étudiants. C'est plus que l'année dernière ! Forcément, le contexte y est pour quelque chose."

Une deuxième famille

C'est le cas de Tatiana et Emma, deux étudiantes colombiennes. Elles ont rencontrées Claudine il y a plus d'un an. Elles avaient alors échangé et partagé des moments ensemble pendant les fêtes et depuis, elles ne se sont plus quittées. "On a partagé plus que quelques échanges à Noël, lance Claudine. Je les ai suivies dans leur scolarité toute l'année et on a fait plusieurs sorties, on est parties en vacances ensemble, on a été voir une étape du Tour de France..."

Depuis qu'elles sont arrivées en France pour apprendre le français, Emma et Tatiana ne sont pas retournées dans leur pays. Et pour Noël, elles partageront le repas du 25 décembre à la table de Claudine. "Cela nous permet de lutter contre la solitude que l'on peut connaître lorsque l'on est loin de chez nous", souligne Emma. "Et on peut découvrir et partager les traditions, ajoute Tatiana. Cela nous permet aussi d'expliquer comment on fête Noël en Colombie !"

Les deux jeunes femmes retourneront en Colombie fin janvier mais elles ont déjà annoncées qu'elles resteront en contact avec Claudine.