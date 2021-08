L'association Premiers Secours 87 cherche des bénévoles pour assurer toutes ses missions

Depuis un an et demi et le début de la crise sanitaire, l'association, qui est agréée sécurité civile par la préfecture et le ministère de l'Intérieur, a vu ses missions évoluer. Aujourd'hui, avec le retour des manifestations culturelles et sportives, il faut être sur plusieurs fronts.

C'est un appel annuel lancé à la fin de l'été par l'association Nationale des Premiers Secours en Haute-Vienne. Un appel pour de nouveaux bénévoles. Mais cet année, l'annonce revêt un caractère un peu particulier entre crise sanitaire et retour des manifestations culturelles, sportives et des formations aux gestes qui sauvent.

L'association est agréée sécurité civile par la préfecture et le ministère de l'Intérieur, c'est à dire qu'elle assure des missions de formation et aide les secours publics, comme les pompiers, dans certaines de leurs missions. L'antenne haut-viennoise compte actuellement 75 bénévoles.

La vie reprend peu à peu

C'est déjà pas mal, mais le champ d'intervention de l'udsp s'est élargit depuis un an et demi et le début de la crise sanitaire explique Jérémy Lavergne, le président de l'Union Départementale des Premiers Secours de la Haute-Vienne : "Prêt de matériel, participation aux centres de vaccination, le transport parfois de victimes Covid, renforts extra-départementaux, etc." Des missions assurées par des bénévoles auxquelles viennent se rajouter celles d'avant, "la vie reprend peu à peu" constate Jérémy Lavergne.

Ainsi, l'association est à nouveau sollicitée pour installer des postes de secours. Par exemple à Limoges pour le festival Urban Empire (26-29 août) entre six et huit secouristes devront être présents. Avec le retour des matchs en public, six bénévoles seront mobilisés pour chaque match du CSP à Beaublanc.

Sans compter les formations aux gestes qui sauvent, qui elles aussi reprennent à travers tout le département.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est donc pour faire face à toutes ces missions que l'association a besoin de bénévoles. Pour se faire pas besoin d'avoir une expérience dans le secourisme, les formations sont assurées par l'association elle même.

Plus de renseignements par mail contact@udsp87.fr ou sur le site internet de l'association ici.