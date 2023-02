L'association des jardins familiaux Croix-du-Sud de Reims dans l'impasse

Quand l'absence d'un homme met en péril toute une association. À Reims, les jardins familiaux sont une tradition. Plus de 1 600 parcelles sur la communauté urbaine. Il y a même des listes d'attente dans certaines des sept associations. Mais pour les jardins familiaux Croix-du-Sud , la copie est bien plus pâle. Parce que des factures d'eau sont impayées, elle vient de recevoir en février 2023, un avis de poursuite. Au cœur du problème, un président qui ne donne plus signe de vie.

Dans le quartier Croix-Rouge, 93 parcelles de verdure mais pour la plupart, laissées à l'abandon. Ca fait trois ans qu'Alain est aux jardins Croix-du-Sud. Le manque d'investissement du président de l'association est pointé du doigt. Par exemple, les outils pour jardiner sont stockés dans un container à l'entrée. Mais seul le président a les clefs. "Ça commence à être catastrophique. Certaines cabanes tombent en lambeau. Même le vice-président n'a pas les clefs du local à matériel. On ne peut pas accéder aux pelles, aux râteaux ou même à la tondeuse."

L'entrée du jardin familial dans le quartier Croix-Rouge à Reims © Radio France - Julien Frenoy

8 000 euros d'impayés

Une situation qui dure depuis 2019 avec des dettes qui s'accumulent. Jean-Michel Gauthier est le vice-président de l'association des jardins Croix-du-Sud. "On est vraiment au bout parce qu'on reçoit des factures d'eau qu'on ne peut pas honorer. Nous n'avons pas payé les cotisations depuis 2019. Nous avons environ huit mille euros de retard."

Jean-Michel Gauthier avoue qu'au début, pendant deux ans, l'association était bien gérée. "Du jour au lendemain, le président a tout abandonné. Sois disant qu'il avait un nouvel emploi, précise Jean-Michel Gauthier. Il aurait pu déléguer mais il a tout gardé pour lui. Il fait président, trésorier et secrétaire." Personne d'autre que le président n'aurait accès aux finances de l'association selon le vice-président.

Quelques parcelles de jardins restent tout de même bien entretenue. © Radio France - Julien Frenoy

Un président fantôme

Pour le directeur des espaces verts de la ville Éric Lavoisy, l'affaire doit se régler en interne**.** La mairie pourrait, en dernier recours, résilier la convention de l'association Croix-du-Sud. "Si on supprime la convention ça veut dire que les jardiniers se retrouvent dehors et ils ne sont pas les responsables. Donc si le président estime qu'il ne peut plus assumer ses fonctions, qu'il passe la main."

Le vice-président de l'association a entamé des démarches pour créer une nouvelle entité.

Contacté, le président n'a pas répondu à nos sollicitations.