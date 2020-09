L'association rêve de bouchons à Flers cherche un local pour stocker ses bouchons

A Flers, l'association Rêve de Bouchons est sans local. Un incendie a détruit la boutique où se trouvait le stock de bouchons, ils sont intacts mais n'ont plus d’entrepôt. L'association lance un appel pour trouver un nouveau local afin de stocker ses 10 tonnes de bouchons.

Marie-Hélène Elie, la présidente de Rêve de Bouchons 61 précise : "on n'a pas besoin d'un local avec du carrelage. Une grange qui ferme à clé ça nous suffit. Les seules contraintes sont qu'il nous faut un local d'environ 60-70 m² pour nos 10 tonnes de bouchons et qu'il soit gratuit parce que nous ne pouvons pas payer de loyer." L'argent récolté par l'association n'est que celui du recyclage des bouchons, qui sert à financer l'achat de matériels adaptés aux personnes en situation de handicap.

L'association mènent ses actions dans le Bocage Normand mais peut récupérer des bouchons de toutes provenances. En attendant de trouver un local, l'association demande aux personnes qui récoltent les bouchons de "garder les bouchons momentanément chez eux et dans la mesure de leur possible. Et dès que nous auront un local, nous les préviendrons", explique Marie-Hélène Elie.

Depuis sa création en 2002, l'association a financé une vingtaine de matériels adaptés aux personnes handicapées comme des fauteuils pour se baigner, faire de la randonné ou encore des audio-lecteurs.