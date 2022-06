L'association Rêves de Gosse est venue offrir un baptême de l'air à 138 enfants à l'aéroport de Châteauroux

Plus d'une vingtaine d'avions étaient rassemblés sur le tarmac de l'aéroport de Déols, ce jeudi 2 juin. Des avions, prêtés par les bénévoles des Chevaliers du Ciel, pour permettre à l'association Rêves de Gosse d'offrir à 138 enfants un baptême de l'air. Cet événement conclu la série de trois rencontres entre des enfants "ordinaires", de l'école Montaigne de Châteauroux, et des enfants "extraordinaires", comme les appellent les membres de l'association, c'est-à-dire des enfants en situation de handicap, venant des structures de Châteauroux et des villes aux alentours.

Charlotte, huit ans et demi, a pu monter dans un des avions, prêtés par les bénévoles des Chevaliers du ciel. Sur le siège avant, elle tient le stick du copilote. Tout en serrant contre elle son ours en peluche. "On va voler dans les airs", se réjouit-elle.

Une fois en l'air, c'est l'émerveillement. La fillette regarde par le hublot, des étoiles dans les yeux. "Moi, j'aime beaucoup", rigole t-elle. Des étoiles qu'elle a gardé, même de retour sur la terre ferme. " J'avais l'impression qu'on tournait comme dans un manège. Et aussi regardé les paysages."

Ce qui me motive, c'est de recevoir ces enfants qui sont complètement dans l'instant présent, qui partagent leurs émotions

Aux commandes de l'avion, Thierry, pilote privé et Chevalier du ciel. C'est la quatrième fois qu'il vole avec l'association. "Ce qui me motive, c'est de recevoir ces enfants qui sont complètement dans l'instant présent, qui partagent leurs émotions, explique t-il, un peu ému. Ils ont aucune appréhension. C'est de la joie, de la sérénité, de la paix, de l'engouement.... Et moi, ça me nourrit. "

Et pour Stéphane Azou, responsable communication de l'association Rêves de Gosse, le fait de pouvoir faire se rencontrer des enfants en situation de handicap, et des enfants dits "ordinaires" est déjà une réussite. "C'est un projet qui est un peu sur le long terme, dont l'objectif est l'acceptation de la différence et l'inclusion. On sème une petite graine dans le cœur des enfants pour que, plus tard, dans leur vie d'adulte, ils acceptent les différences." Des animations étaient également prévues, à côté du tarmac, avec des constructions de ballons ou encore des stands de maquillage.