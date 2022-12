L'association Rosmerta manifeste devant la préfecture de Vaucluse contre les délais de titres de séjour

Rosmerta, qui accueille une soixantaine de réfugiés rue Pasteur à Avignon, appelle à un rassemblement devant la préfecture de Vaucluse ce vendredi après-midi à 15 heures. L'association dénonce la délivrance depuis le Covid de récépissés aux 25 jeunes migrants qu'elle héberge, ce qui complique considérablement leur quotidien.

"La procédure de délivrance des cartes de séjour s'est allongée de façon importante et les jeunes qui font leur demande n'obtiennent qu'un récépissé de trois mois, qui n'est plus suivi dans les temps de la délivrance de leur carte de séjour", explique Jenny Prager, membre de la commission juridique de Rosmerta, invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce vendredi. Elle explique d'ailleurs que ce sont ces jeunes, exaspérés, qui ont poussé pour l'organisation d'une manifestation.

"Ils sont maintenus dans une situation extrêmement précaire"

"Sans titre de séjour, ils ne peuvent pas prendre un logement, ils ne peuvent pas être immatriculés à la Sécurité sociale. Ils peuvent pas non plus s'inscrire à l'examen du permis de conduire. Et ça, c'est un gros handicap aussi parce que beaucoup d'employeurs ont besoin qu'ils aient leur permis", précise Jenny Prager.

"Ils sont maintenus dans une situation extrêmement précaire et ne peuvent pas avancer, explique-t-elle aussi. Ils peuvent pas se projeter sur l'avenir. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est des jeunes qui sont terriblement angoissés parce qu'ils ont vécu des épreuves absolument épouvantables, certains étaient en esclavage, certains ont été battus, torturés, blessés. Ils sont très angoissés et c'est pour cette raison qu'ils nous ont demandé de les aider à faire cette action auprès de la préfète pour attirer l'attention sur leur situation."

L'association a également lancé une pétition contre ces récépissés sur le site internet change.org . Elle réunit ce vendredi matin plus de 1.100 signatures.