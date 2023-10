L'association Samuel Vincent fête ses 50 ans à Nîmes

Créée à Nîmes par le Pasteur Samuel Vincent au 19e siècle pour permettre aux enfants du milieu rural de suivre des études comme les autres, l'association qui porte son nom emploie aujourd'hui 200 salariés. Elle accompagne chaque année 1500 personnes, dont 150 enfants de 0 à 21 ans, au sein de la vingtaine de structures qu'elle gère à Nîmes, Vauvert et Beaucaire. Depuis 50 ans, elle est devenue l'un des acteurs majeurs dans le secteur de la protection de l'enfance. Depuis le Covid, les demandes ne cessent d'augmenter constate Andrew Snitselaar, le directeur.

70 élèves en difficulté scolaire ou en situation de handicap sont accueillis dans le collège créé il y a 50 ans, dans ses locaux, rue de Saint-Gilles.

Le témoignage émouvant de Lydia

Présente hier pour cet anniversaire, Lydia. Agée de 36 ans, la jeune femme aujourd'hui juriste dans l'immobilier a souhaité rendre hommage aux éducateurs, Bernadette et Fabrice qui l'ont épaulée pendant 12 ans au sein de l'association. D'abord pour l'aider à faire ses devoirs après l'école à partir de ses six ans. Puis, quand sa mère, seule, est décédée alors que l'adolescente n'avait que 14 ans." Ils ont su à la fois être exigeants tout en me comprenant." Des éducateurs avec qui elle continue d'entretenir des liens depuis 18 ans.

