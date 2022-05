L'association solidaire "Le Relais" fête ses 40 ans à Bourges

Dans le secteur associatif, c'est un interlocuteur clairement identifié. "Le Relais" fête son 40e anniversaire. Elle est devenue incontournable sur Bourges, passant d'un centre d'hébergement et de réadaptation sociale à une myriade d'activités. Son directeur, David Souchet, était notre invité pour faire le point sur la situation de l'association solidaire.

France Bleu Berry : En 40 ans, vos missions ont beaucoup évolué ?

Il y a avait une volonté de les accompagner dans un retour à une vie plus adaptée. De l'hébergement, de l'emploi. Nous avons décidé d'aider aussi les victimes. Petit à petit, nos missions se sont élargies au fil des besoins des personnes accompagnées, de l'évolution de la société, des grandes crises internationales.

Vous venez notamment en aide aux réfugiés ukrainiens qui arrivent dans le département du Cher ?

D.S : L'idée est de pouvoir mesurer l'ensemble des besoins des Ukrainiens qui se présentent dans le département. On va être en soutien des citoyens ou des collectivités qui accueillent. On s'assure que tous les besoins en soins, en alimentation ou en éducation sont pourvus. On trouve et on équipe des logements également. En tant qu'association, on a toujours besoin de dons. On a eu des donateurs importants, plutôt des entreprises. On a également une cagnotte en ligne.

Quel est le sens de vos activités ?

On a trois grands pôles : l'insertion par l'emploi, l'insertion par le logement et l'aide aux victimes. Mais ce sont trois domaines très liés. Pour avoir un emploi, il faut être logé. Pour avoir un logement, il vaut mieux avoir un emploi pour le financer. Ce sont des actions dans lesquelles on essaie de se spécialiser. Il faut que les gens trouvent chez nous toutes les compétences nécessaires. Nous avons des chefs d'ateliers, des éducateurs techniques, des conseillers en insertion professionnelle, des professeurs de français et de langues étrangères. Nous sommes environ 140 salariés permanents et nous avons une centaine de salariés qui travaillent sur un chantier d'insertion. Et nous avons une trentaine de bénévoles.