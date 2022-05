L'association Ukraine Dijon Besançon peine à remplir son prochain camion

"On a des camions qui attendent, mais on peine à les remplir" regrette Judith Ripplinger bénévole au sein de l'association Ukraine Dijon Besançon.

"Les gens ont été très enthousiastes au départ, et peut-être que maintenant, ils estiment qu'il n'y a plus de besoins car certains organismes ont stoppé momentanément les dons. La situation en Ukraine ne fait plus non plus systématiquement la Une des médias, alors certains pensent peut-être que tout cela se calme, mais non pas du tout. La guerre ne va pas s'arrêter demain, et on a toujours besoin de vous."

De la nourriture, du matériel de camping, des produits pour bébés

L'association recherche du matériel de camping qui serait susceptible de convenir aux militaires : des tentes, des matelas, des tapis de sol, des lampes de poche, des vêtements chauds, des chaussures de marche, des bougies ou des réchauds.

"Pour les camions qui partent en Ukraine, nous avons aussi besoin de produits alimentaires, boîtes de conserve, d'aliments secs, mais aussi de médicaments anti-douleurs, compresses, bandages.."

"Nous avons des contacts avec des transports ukrainiens et nous sommes aidés par les transports Cordier et nous avons vraiment besoins de dons pour faire partir un chargement cette semaine. Depuis le début du conflit, nous avons pu acheminer 150 tonnes de produits grâce aux dons de Côte-d'Or. Dès que l'on a un camion prêt, il part. Le prochain convoi doit faire 20 tonnes, on aimerait qu'il parte cette 1ere semaine de mai."

Les tracts distribués par l'association © Radio France - Olivier Estran

Où donner ?

"Pour les réfugiés qui arrivent chez nous, nous avons besoin de produits pour bébés, de produits d'hygiène féminine, des produits de beauté basiques comme des rasoirs pour femmes, car quand elles arrivent chez nous, elles ont tout perdu" rappelle Judith Ripplinger

Les dons peuvent être déposés au sein des locaux de la Banque Alimentaire, 2 rue de Skopje à Dijon, du lundi au vendredi de 8h à 15h, et le samedi de 10h à 16h à la Paroisse Sainte Bernadette, au 14 boulevard des martyrs de la Résistance.

Selon les derniers chiffres de la préfecture de Côte-d'Or, 833 ukrainiens sont arrivés en Côte-d'Or depuis le début du conflit, la plus grande partie d'entre eux, 503 , sont hébergés chez des particuliers.