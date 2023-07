L'association Valentin Haüy propose des sorties en tandem aux mal-voyants à Toulouse

Bénévoles et mal-voyants pédalent les mardis et les jeudis le long du canal du midi au départ de Toulouse.

Faire du vélo quand on est mal-voyant, c'est a priori impossible. Mais en tandem, c'est possible, et c'est ce que propose l'association Haüy , créée en 1889. Tous les mardis et jeudis matins, une dizaine de duo de bénévoles et de mal-voyants enfourchent un tandem. Ils partent en balade le long du canal du midi depuis leur local situé au 7 rue Antoine Idrac à Toulouse avec un but : faire pratiquer le vélo aux mal-voyants.

ⓘ Publicité

Du vélo et des rencontres

Après la balade, Christophe Montagne, bénévole dans l'association, range les tandems dans le local. Il s'est laissé convaincre après une proposition qui lui a paru surprenante : "Christophe ? Tu ne veux pas venir conduire un tandem pour que les aveugles puissent faire du vélo ?" "Je n'avais pas compris que c'était tous les jeudis matin ! Sauf que c'était tellement super que depuis je suis là. " Passionné de vélo Christophe ? " Du tout ! Je n'ai même pas de vélo. Je ne fais du vélo que pour les mal-voyants ou les non-voyants."

Cet engagement bénévole permet aux mal-voyants de profiter du vélo. Laurent Nogatchevski est l'un d'eux. Il a la trentaine. Il est totalement aveugle depuis ses 19 ans. Dans sa vie, il a deux passions : le piano et le vélo. "Au début je n'étais pas très à l'aise sur le tandem. Il y a un temps d'adaptation. Ce sont des codes à avoir avec le pilote, quand on démarre, quand on s'arrête... surtout qu'on ne voit pas. Ce sont des sensations avec lesquelles il faut se familiariser."

Une activité ouverte à tous et toutes

Si ces sorties sont possibles, c'est grâce à l'engagement de Jean-Luc Galdeano. Arrivé en 2018 dans l'association, ce passionné de vélo s'occupe aujourd'hui d'acheter les tandems, de les réparer et d'organiser les trios "pilote, co-pilote, tandem". Avec une règle : changer les binômes à chaque sortie pour favoriser les rencontres.

Ces rencontres ont lieu pendant trois à quatre heures pendant les balades sur les bords du Canal du Midi. Parfois, l'association part en excursion pendant plusieurs jours. Et bien sûr avec tout le monde : retraités comme étudiants, hommes comme femmes. "On est un peu plus de trente-sept, trente-huit pilotes. Et il y a trois femmes parmi nous." explique Jean-Luc Galdeano. "C'est faisable autant pour un homme que pour une femme : il y a égalité là-dessus. Il faut juste se sentir en confiance avec soi-même pour partir avec un copilote mal-voyant." Une petite heure de pratique suffit pour piloter les mal-voyants le long du canal du midi.