L'assouplissement des visites dans les Ephad se fera progressivement à Amiens

Le déconfinement dans les Ehpad, les établissements pour personnes handicapées ou âgées dépendantes s'assouplit à partir de ce vendredi. C'est une annonce du ministre de la santé, Olivier Véran lors de la présentation de la phase 2 du déconfinement. Mais les visites restent encore soumises à de nombreuses règles.

Les enfants autorisés à participer aux visites

Les petits-enfants ou arrières petits-enfants pourront revoir à partir de ce vendredi leur papi ou mamie ! A condition de porter un masque. Les visites de trois personnes et les ballades avec le résident dans l'enceinte de la résidence sont aussi autorisées. Pour les personnes âgées incapables de se déplacer, les retrouvailles pourront désormais se faire dans leur chambre ou appartement explique Guillaume Delalieu, le directeur de l'Ephad de la Neuville à Amiens.

Un assouplissement moins important que prévu

Mais l'assouplissement promis par le ministre s'arrête là reconnait le représentant départemental de l'ADPA dans la Somme, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Il faut gérer la déception des résidents et des familles reconnait Guillaume Delalieu. En plus, "c'est un week-end particulier", celui de la fête des mères et "les familles s'imaginaient peut-être pouvoir sortir de l'établissement". Mais patience, ça viendra promet le directeur.

L'équilibre délicat de la sécurité physique et psychique des résidents

"On déconfine, on ouvre mais progressivement" répète Guillaume Delalieu pour qui la tâche est délicate : assurer la sécurité des personnes âgées et éviter de nouvelles contaminations par le coronavirus tout en assurant un bien-être psychique des résidents en maintenant les liens avec leurs familles. Le maintien des repères passent aussi par ses relations et contacts avec leurs proches.

L'interview de Guillaume Delalieu est à réécouter ici