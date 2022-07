L'atelier Passerelle du quartier Beaulieu à Châteauroux fête ses dix ans

"Si on ne cultive pas le bonheur, comment voulez-vous qu'il pousse ?" Une question écrite sur une guirlande en papier, accrochée à l'une des dix peintures réalisées par les participants des ateliers créatifs de Passerelle. Depuis 10 ans, dans le quartier Beaulieu à Châteauroux, la structure accueille des personnes malades ou isolées. Elles viennent trouver du soutien et s'exprimer par la création d'œuvres, comme Geneviève. Après avoir appris qu'elle était atteinte d'un cancer, elle s'est dirigée vers l'atelier. "C'est mon psychiatre qui me l'a conseillé. Ca m'a permis de continuer à voir du monde. Passerelle, c'est un lieu où il y a une bienveillance inconditionnelle. Il n'y a pas de contrainte, pas de jugement. On a une liberté artistique totale qui nous permet aussi de nous retrouver avec nous même", explique-t-elle. Depuis l'ouverture de la structure, elle participe à l'un des trois ateliers hebdomadaires encadrés par des artistes.

Reprendre confiance en soi

Passionné par l'art, Yves, 77 ans, a laissé de côté son amour pour la peinture après une dépression. Il a profité de ces rendez-vous pour s'y remettre et apprendre de nouvelles techniques. "J'ai fait le portrait d'un marin breton au fusain, et une aquarelle qui représente Saint-Tropez. Ici, on peut faire ce qu'on veut et on oublie tout ce qui se passe à l'extérieur. Personne ne nous force à rien, et ça fait du bien", se réjouit-il. Des ateliers qui lui permettent aussi de "reprendre confiance" en développant sa créativité.

Un financement incertain

Venir en aide aux personnes vulnérables à travers l'art, une démarche qui a un coût. La structure est soutenue par des financements publics. Mais en 2020, avec la crise sanitaire et la sollicitation du personnel soignant dans les hôpitaux, le partenariat entre l'Etat et l'atelier Passerelle s'est arrêté.

Les dix œuvres présentées ont été réalisées collectivement par les participants aux ateliers. © Radio France - Emma Steven

Aujourd'hui, il est financée à hauteur de 10 000 euros par la ville de Châteauroux. Grâce au Ségur de la santé, Passerelle vient aussi de bénéficier de 30 000 euros de subvention. "Pour l'instant, ça va mieux. Mais c'est toujours un dispositif fragile puisque personne ne prend en charge le coût total de la structure. A la fin de l'année, il faudra donc à nouveau chercher comment la financer", détaille Corinne Bordin-Lherpinière, la responsable du contrat local de santé à la métropole de Châteauroux et fondatrice de l'atelier Passerelle.