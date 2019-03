L'athlète amiénois Menad Lamrani gagne son permis de séjour en France "au mérite"

Menad Lamrani, lycéen et athlète à l'Amiens U.C va obtenir un titre de séjour. L'Algérien de 23 ans était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire mais la préfecture de la Somme a décidé de régulariser sa situation. Un énorme soulagement pour le jeune homme.

Amiens, France

Il peut courir et étudier l'esprit complètement tranquille. France Bleu Picardie vous en parlait ce mercredi, Menad Lamrani, élève du lycée amiénois de l'Acheuléen et athlète à l'Amiens U.C va obtenir un titre de séjour. L'Algérien de 23 ans était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire mais après une importante mobilisation, la préfecture de la Somme a décidé de régulariser sa situation mettant en avant "son parcours sportif". Menad Lamrani a notamment terminé troisième de la dernière édition de la Transbaie, en Baie de Somme en juin dernier.

Un soulagement à hauteur de l'angoisse des dernières semaines

Menad Lamrani confie que les dernières semaines ont été "très compliquées à vivre". C'est tout le soutien qu'il a reçu qui l'a porté et l'a poussé à se battre, jusqu'au coup de téléphone de la préfecture de la Somme mercredi soir. "J'étais très très content", raconte le jeune homme arrivé en France en novembre 2015. Un soulagement à hauteur de l'angoisse des dernières semaines.

"Quand j'ai su pour cette obligation de quitter le territoire, j'étais choqué. J'étais découragé de tout, j'avais envie de ne rien faire", explique Menad Lamrani qui avoue s'être projeté sur un possible retour en Algérie. "Je me suis dit là je vais rentrer, je ne sais pas quoi faire. Cela fait plus de trois ans que je suis là, j'ai perdu mes bases en Algérie. J'avais même diminué un peu mes entraînements".

Au mérite

Et puis Menad Lamrani s'est battu, épaulé par ses professeurs, le proviseur de son lycée, ses camarades de classe et de club, le réseau éducation sans frontière. "La mobilisation a payé", se félicite son professeur d'éducation physique et sportive Benoit Duviel-Guerbigny. Pour l'enseignant, le dossier scolaire de Menad Lamrani a autant pesé que l'aspect scolaire. "Menad a d'excellents résultats, s'investit dans la vie de l'établissement comme délégué de classe, comme élu au conseil de vie lycéenne. Il entraîne également dans son club".

Avec ce mental là je peux tout faire

Désormais libéré de la menace de l'expulsion, Menad Lamrani déborde d'objectifs : obtenir la nationalité française, décrocher son CAP plomberie et entamer un Bac Professionnel. A plus court terme et baskets au pied il veut aussi remporter la prochaine Transbaie au mois de juin. "Avec ce mental là je peux tout faire"!