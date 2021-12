L'athlète du Stade Lavallois, Sounkamba Sylla, élue sportive mayennaise de l'année

La cérémonie des Sportifs mayennais de l'année avait été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire. L'édition 2021 devait elle se dérouler à Espace Mayenne, mais là encore, les organisateurs ont dû revoir leurs plans. C'est en petit comité que la cérémonie a été organisée au siège du conseil départemental de la Mayenne.

Sportif de l'année

Sounkamba Sylla (Stade Lavallois)

L'athlète de 23 ans a réalisé une saison idéale pour intégrer le collectif du 4x400 m féminin au Jeux Olympiques de Tokyo. Elle a amélioré ses chronos tout au long de la saison, pour fixer son record personnel à 52"57. Étudiante en management, la spécialiste du 400 m a présenté sa soutenance de mémoire de master le même jour que l'annonce de la sélection officielle, de quoi rendre cette journée encore plus mémorable.

Les nommés étaient : Océane Deslandes (football), Francis Coquelin (football), Anthony Avril (duathlon), Adrien Leroux (triathlon), Louis Marquet (futsal).

Espoir de l'année

Tiphaine Crevenat (Tennis Club de Gorron)

A bientôt 18 ans, Tiphaine Crevenat se hisse progressivement vers les sommets de la hiérarchie du para-tennis international. Cet été, celle qui a commencé le tennis dès 7 ans, a remporté son premier tournoi de niveau international, à Nice. La joueuse mayennaise qui navigue entre Gorron, son lieu d’entraînement, et Laval, où elle est lycéenne, espère un jour se mesurer aux meilleures mondiales dans le cadre des Jeux olympiques. Paris ou Los Angeles, l’avenir le dira !

Les nommés étaient : Ilona Derouet (athlétisme), Matthis Rocher (roller), Aubin Rouillon (tennis).

Personnalité de l'année

Albéric Lochu (FFME 53)

Le cadre technique d'escalade est l'organisateur de la Coupe d'Europe d'escalade qui s'est déroulée à l'Espace Mayenne les 23 et 23 octobre 2021. C'était la première compétition officielle d'escalade sur ce tout nouveau mur. Sous la houlette d’Albéric Lochu, la Coupe d’Europe d’escalade a été une réussite sportive et populaire.

Les nommés étaient : André Vanderlei (futsal), Margaux Tison (volley-ball), André Miton (cyclisme).

Prix spécial du jury

François Pervis (Laval Cyclisme)

Le septuple champion du monde de cyclisme sur piste a participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo l'été dernier. Le Mayennais a décroché la médaille de bronze sur l'épreuve du kilomètre en tandem avec Raphaël Beaugilet et annoncé quelques jours plus tard qu'il mettait un terme à sa longue et belle carrière sportive.