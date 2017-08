L'athlète périgourdin Yoann Kowal rejoint le centre d'entraînement de l'INSEP

L'athlète Yoann Kowal va rejoindre le centre d'entraînement de l'INSEP à Paris. Le champion d'Europe 2014 du 3000 m steeple reste licencié en Dordogne et conserve son entraîneur périgourdin.

C'est un changement de vie pour Yoann Kowal. L'athlète périgourdin s'apprête à rejoindre l'INSEP, l'institut national du sport, de l'expertise et de la performance à Paris. C'est là qu'il s'entraînera pour la saison à venir. Le Périgourdin qui a terminé 13 ème après une chute du 3000 m steeple des derniers mondiaux à Londres début août profite d'une opportunité familiale pour s'entraîner à Paris. Son épouse part en effet suivre une formation d'éducatrice à Nogent-sur-Marne pendant dix mois.

Toujours licencié en Dordogne

Yohan Kowal le reconnait "c'est une belle opportunité sportive ". Mais si le champion périgourdin part s'entraîner à Paris, il reste licencié au Dordogne Athlétisme et conserve son entraîneur de toujours, Patrick Petitbreuil, celui grâce à qui notamment il a décroché son titre de champion d'Europe du 3000 m steeple en 2014. "Patrick connaît bien le patron du demi fond Philippe Dupont, ils ont déjà travaillé ensemble, il n'y aura pas de problème".

Il s'entraînera avec le nouveau groupe d'athlètes de demi fond de l'INSEP

L'INSEP va en effet recréer un groupe de demi fond sous la houlette du manager national de la discipline Philippe Dupont. Yoann pourra donc bénéficier de ses conseils et participer à un vrai travail collectif " il y aura des coureurs de 800, de 5000 et de 10 000 m, on va recréer un pôle qui n'existait plus et qui va se relancer par la venue d'athlètes internationaux, on va pouvoir s'entraîner tous ensemble et s'entraider".

Avoir accès à un préparateur physique et aux installations de l'INSEP

Yoann Kowal pourra également bénéficier des installations de l'INSEP " je vais avoir accès à un préparateur physique parce que depuis six ans c'est moi qui fait mes exercices de musculation et là je vais découvrir d'autres méthodes". IMais le Périgourdin ne se coupe pas totalement de sa Dordogne " tout ce que j'ai monté à Périgueux cette année je le garde, la kiné, l'ostéo, la cryothérapie , je vais le faire quand je vais rentrer occasionnellement en Dordogne".

Yoann Kowal qui profite encore de quelques jours de vacances avant de reprendre le chemin de l'entraînement le 04 septembre prochain à l'INSEP.