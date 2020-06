L'Atlético Marseille dégringole en Régional 2

C'est un véritable coup de massue pour l'Atlético Marseille ! Le club de foot est sanctionné d'une rétrogradation administrative en Régional 2, à la suite de son audition par le « gendarme financier » de la Ligue Méditerranée. Une chute qui remet en cause le projet de club.

Le verdict est tombé ce mardi pour l'Atlético Marseille et la sentence après le passage devant la Commission Régionale de Contrôle des Clubs est lourde : le club des quartiers nord de Marseille dégringole. Une rétrogradation administrative en Régional 2, c'est à dire 3 divisions en-dessous que son niveau actuel et le niveau de son équipe de réserve. C'est en fait la rétrogradation à titre conservatoire prononcée le 20 décembre dernier qui est confirmée

Les dirigeants de l’Athéltico (anciennement Marseille Consolat) confirment avoir donné tous les documents demandés et rendu des comptes à l’équilibre pour cette saison. Mais il semble que la commission soit remontée à des dettes du club antérieures, pour lesquelles l’Athlético aurait déjà été condamné. On ne sait donc pas encore si le club des quartiers nord de Marseille, au plus de 300 licenciés, fera appel.

En attendant, cette sanction, rarissime dans le foot amateur, met probablement fin à l’ambitieux projet du club : un déménagement vers Aix-en-Provence combinée à l’arrivée de Mourad Boudjellal, l'ancien président du RCT (Rugby Club de Toulon ) en tant que président. Ce dernier pourrait donc se diriger de nouveau vers le Sporting club de Toulon, son premier choix