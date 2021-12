Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021, le restaurant Fellini a été la cible d'un incendie criminel. Après de longs travaux, l'établissement est à nouveau debout, pour le plus grand bonheur des gérants et des habitués.

"On l'attendait avec impatience" : un an après avoir été incendié, le Fellini à Bègles a rouvert ses portes

Comme si rien ne s'était passé. Dans la grande et unique salle du Fellini, rien n'a changé. "Les gens entrent et ont l'impression que rien ne s'est passé", explique Stefano Rossini, l'un des trois co-gérants. Même couleurs, même disposition, mêmes aphorismes de Fellini et les mêmes grandes photos du cinéma... "Ce qui a primé, c'était l'envie de repartir tel qu'on avait été blessé avec un restaurant tel qu'il était avant".

L'établissement a rouvert à l'identique près d'un an après l'incendie criminel dont il a été la cible. © Radio France - Philippe Peyre

"On l'attendait avec impatience", confie Hervé, un habitué qui travaille juste en face, heureux d'avoir retrouvé son repère. "Vraiment, ça nous a manqué", lance Catherine, fidèle parmi les fidèles, attablée avec ses petits-enfants. "On a suivi les travaux, et là on est heureux de réinvestir les lieux de Fellini, c'est notre famille", poursuit-elle.

à lire aussi Nouvel An et Covid-19 : les réponses aux questions que vous vous posez avant le réveillon

Inquiétude

Un esprit convivial, pour ne pas dire familial, que Stefano Rossini est ému de voir renaître sous ses yeux. "Lorsqu'on voit que les clients et que les amis reviennent, de voir qu'ils sont contents d'être là et qu'on soit là, ça fait énormément plaisir", confie-t-il.

Néanmoins, le sinistre reste dans un coin de la tête. Les patrons ne le cachent pas, ils sont "inquiets" que "la violence gratuite" s'abatte à nouveau sur l'établissement, d'autant plus à l'approche du premier anniversaire de l'incendie.