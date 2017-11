"L'Auberge", lieu de vie de Châtelus-le-Marcheix

Dans cette commune, un lieu sert à la fois d'épicerie, de bar, de dépôt de pain et de salle de loisirs. Sans "L'Auberge de Châtelus", les habitants n'auraient pas d'endroit où se retrouver. C'est le lieu de vie du village

Pour Jean-Pierre, une bonne journée de travail commence par un café à l'Auberge. "Je viens tous les matins ! Je fais un petit tour d'observation dans la nature, je viens là et je travaille après." A gauche du comptoir il y a l'épicerie, à droite le dépôt de pain, essentiels pour Eric. " Sinon on serait obligé de faire 20 km ou 25 pour aller chercher du pain ou faire des courses. Ça fait trop loin."

L'Auberge de Châtelus, le lieu de vie du village © Radio France - Sarah Vildeuil

Le lieu n'est pas seulement pratique. Car c'est grâce à cet endroit que Michèle a fait de nouvelles rencontres. "Ça m'a bien aidé pour m'intégrer, sourit Michèle. Je suis là depuis seulement deux ans. C'est avec l'auberge que j'ai appris à connaître mes voisins et mes voisines !"

Un nouveau départ

Michèle aide aussi à faire les courses. Elle est une des bénévoles de l'association "Auberge de Châtelus lieu de vie". La structure a connu quelques difficultés mais la nouvelle présidente, Geneviève, souhaite que tous les membres s'impliquent. " Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un mail à tous les membres de l'association, raconte Geneviève, _pour leur dire que s''ils me laissaient faire tout toute seule, je n'irai pas loin et que l'auberge allait fe_rmer."

Maintenant, les gens ont compris que l'auberge, on en a tous besoin, donc nous devons tous mettre la main à la pâte.

Geneviève, la présidente de l'association © Radio France - Sarah Vildeuil

Geneviève est une des deux salariées de l'association. Ces emplois permettent l'ouverture de l'auberge tous les matins, sept jours sur sept, un atout pour de nombreux habitants. "Dans nos campagnes, il y a beaucoup de gens à pied. On a une cliente, elle fait toutes ses courses ici. C'est pour cela que nous faisons les prix les plus justes possibles. On est plus cher que Lidle mais moins cher que Carrefour."

Un hôtel-restaurant comme avant?

L'auberge est aussi un espace de loisirs. Un tournoi de billard ou encore un marché de Noël seront organisés. Didier est content de voir ce lieu vivre, après 3 ans de fermeture. Des souvenirs d'enfance lui reviennent. " J'étais Parisien et je venais en vacances dans la ferme de mes grands-parents. Ici, c'était une institution, c'était un hôtel restaurant."

Et il pourrait le redevenir! La municipalité a fait des demandes d'aides auprès de la préfecture et de la région. Pour le maire Thierry Perrone, il faudrait près de 150 000 euros. " Il y a une demande puisque même s'il y a des gîtes, parfois ils sont complets ou les gens préfèrent avoir une chambre, explique le maire. Et si l'auberge porte le projet d'emploi d'un cuisinier, un restaurant pourrait ouvrir."

Vue sur le bourg de Châtelus-le-Marcheix, depuis une des anciennes chambres de l'hôtel. L'auberge est située au centre du village. © Radio France - Sarah Vildeuil

Le dernier du village a fermé il y a un an. Pour le moment, l'auberge peut aussi servir de restaurant, à la demande. L'association dispose d'un groupe Facebook sur l'actualité de l'auberge.