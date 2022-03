L'augmentation des prix de l'énergie impacte les collectivités comme Sainte-Néomaye dans les Deux-Sèvres

La hausse des prix du gaz et de l'électricité se fait ressentir au sein des collectivités locales. Exemple à Sainte-Néomaye dans les Deux-Sèvres ou la facture devrait augmenter de plus de 50%.

Il n'y a pas que le porte-monnaie des particuliers ou les entreprises qui sont impactés par la hausse de l'électricité et du gaz. Pour les collectivités locales, la facture s'annonce aussi salée. "Une augmentation pharaonique", lance Roger Largeaud, maire de Sainte-Néomaye, commune de moins de 1500 habitants entre La Crèche et Saint-Maixent-l'Ecole dans les Deux-Sèvres. Le budget énergie représente environ 50.000 euros à l'année, là il faut rajouter "28.000 euros en plus".

J'ai coupé le chauffage au gymnase

Comment faire face à cette flambée ? "28.000 euros c'est 15% d'impôts. On ne peut pas demander aux citoyens qui vont avoir déjà eux leurs propres charges qui vont augmenter donc nous on veut essayer de faire face sans augmenter la fiscalité mais ça va être au sacrifice d'autres choses", explique Roger Largeaud. "On va faire un peu moins d'investissements c'est certain". Le maire qui a déjà pris une décision "difficile. J'ai coupé le chauffage au gymnase".

La commune dispose aussi d'une maison petite enfance, d'un groupe scolaire. "On a déjà rénové nos bâtiments en grande partie. On a passé notre éclairage éclairage public soit en solaire soit en led et on continue de le faire", détaille Roger Largeaud. Le maire de Sainte-Néomaye inquiet pour l'avenir. "On nous laisse entendre qu'on n'est pas certain que l'année prochaine on revienne à des tarifs plus raisonnables, voire que ça augmentera et ça c'était avant la guerre en Ukraine", déplore-t-il.

Le député Guillaume Chiche écrit au ministre de l'Economie

Le député des Deux-Sèvres Guillaume Chiche a écrit à Bruno Lemaire, le ministre de l'Economie sur cette question. Il évoque des collectivités aux finances "déjà très fragilisées par la crise sanitaire". L'élu estime que cette crise énergétique "vient mettre en péril leur équilibre financier et va inexorablement impacter le maintien de services publics essentiels sur nos territoires". Guillaume Chiche demande "de mener urgemment une vraie concertation avec les collectivités et de prendre des mesures appropriées pour limiter l'impact de cette crise énergétique".