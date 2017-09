L'auteur toulonnais Olvier Maurel repart en lutte contre "les mots qui blessent"

Depuis ce mardi sur les écrans de télévision et sur internet une campagne de sensibilisation s'adresse aux parents : attention aux petites phrases qui peuvent blesser durablement vos enfants. Le varois Olivier Maurel, auteur de "La Fessée", est en partie à l'origine de cette campagne.

Ce sont des mots anodins, dits sans méchanceté, mais qui peuvent blesser. "Mais ce que tu peux être bête !", "quel maladroit tu fais"..le genre de petites phrases qui échappent aux parent et auxquelles on ne prête pas attention. Pourtant les conséquences peuvent être très néfastes pour les enfants.

Olivier Maurel, auteur, habitant du Pradet (83), fondateur de l'Observatoire des Violence Educatives Ordinaires est à l'origine de la campagne qui circule sur Internet et à la télévision : "les mots sont parfois plus violents que des coups. Quand on dit à son enfant tous les jours qu'il est bête ou incapable, on ruine son estime de soi". Des mots d'autant moins constructifs qu'on ne les dit qu'aux enfants. "Un adulte qui renverse un verre de vin à table, on va lui dire que ce n'est pas grave, qu'on va nettoyer. Quand c'est un enfant on lui dit qu'il est maladroit et qu'il doit faire attention"

Des mots parfois plus violents que des coups

Certains parents le reconnaissent : "mais que tu es bête, tu es un âne, un incapable" peuvent échapper sous le coup de la colère. "Mais est-ce si grave que ça ? vous croyez que les enfants retiennent ça ? " demande Coralie.

Parfois les mots sont plus cruels. Camille, Marseillaise, a entendu toute son enfance "tu es moyenne, tu ne feras pas de latin, ta soeur, elle, y arrivera". Pour Camille cette violence l'accompagne toujours dans sa vie d'adulte, elle se sent dévalorisée. Emilie raconte : "j'ai une amie, sa mère l'a toujours trouvé grosse, elle le lui a dit toute son enfance. Aujourd'hui elle se fait vomir tous les jours, elle a 42 ans, elle est anorexique."

Et quand un parent laisse échapper une parole malheureuse que faire ? "Il faut s'excuser et s'expliquer" estime Olivier Maurel. Cela, l'enfant peut le comprendre.