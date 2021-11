L'automne s'installe dans les jardins familiaux de Châteauroux : "on prépare le printemps", témoigne Adhi

Les légumes d'automne et d'hiver font leur place dans nos cuisines et nos jardins. Ce lundi 1e novembre 2021, les choux, courges, et poireaux font la joie des adhérents des jardins familiaux de Châteauroux. Illustration aux Chevaliers, dans le potager d'Adhi, fidèle jardinier du site.