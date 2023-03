L’Automobile Club Grand Sud demande un moratoire sur les ZFE

Les véhicules les plus polluants risquent de ne plus pouvoir rouler à Nîmes, ou en tout cas bien plus difficilement. Pour lutter contre la pollution, la métropole doit mettre en place une ZFE. Une « zone à faibles émissions », et ce, à partir de 2025. "À ce stade, le dispositif n’a pas encore fait la preuve de son efficacité, estime sur France Bleu Gard Lozère le président de l’Automobile club Grand sud. La priorité, c’est de retarder la mise en œuvre de ces ZFE dans les métropoles où elles n’existent pas encore. Pour les autres, il faut accorder des dérogations", tranche Jean-Claude Savonne.

Ce dernier estime aussi que ces ZFE vont entraîner "un désastre social". "Plein de gens n’ont pas les moyens d’acheter un nouveau véhicule, et ce, malgré les aides existantes. Ce sont encore les moins fortunés qui sont touchés." Reste que la lutte contre la pollution est un enjeu de santé publique. En France, entre 2016 et 2019, 40.000 décès seraient liés chaque année aux particules fines , selon une enquête de Santé publique France.

