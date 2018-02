Longecourt-en-Plaine, France

C'est une nouveauté : les chasseurs peuvent désormais équiper leurs carabines d'un modérateur de son. En gros ils vont pouvoir chasser avec des armes silencieuses. Cela fait suite à un arrêté publié récemment au "Journal officiel" par le ministère de la Transition écologique. Un arrêté qui "n'interdit plus l'usage de dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup."

C'était une demande des chasseurs, et c'est donc une avancée pour eux explique Pascal Secula, le président de la Fédération de Chasse en Côte-d'Or. "Un modérateur c'est un outil pour abaisser l'intensité du bruit d'environ vingt décibels. C'est une avancée car tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut lutter contre les nuisances sonores, c'est donc un confort pour les oreilles des chasseurs mais aussi pour les riverains."

Moins de bruit mais plus de danger ?

La question que se posent beaucoup de citoyens, qui habitent près des forêts péri-urbaines, comme à Longecourt-en-Plaine, c'est la question de la sécurité. Christiane Prost, y est conseillère municipale. "Pour moi ce n'est pas une bonne idée. Avant on était alerté par le bruit et maintenant on ne le sera plus. Et je pense qu'on va oublier peu à peu et on ne va plus penser à cela. _Un tir de carabine, c'est quand même un signal, le signal qu'il y a un danger"_.

Pour Jean-Pierre Confuron (à gauche), président de la société de chasse de Saint-Hubert de Tarsul, le modérateur de son abaisse l'intensité du tir mais on l'entendra toujours. © Radio France - Stéphanie Perenon

Mais pour Jean-Pierre Confuron, qui préside la société de chasse Saint-Hubert de Tarsul, "on veut nous caricaturer, mais nous ne sommes pas des "tontons flingueurs"! Nos armes ne sont pas des "silencieux", ça modère les sons, mais on pourra toujours entendre les tirs des carabines. De toute façon, la sécurité c'est avant tout le fait d'indiquer les chasses en cours avec des panneaux bien visibles de tous. Chacune doit respecter les règles." Lui ne s'est pas encore équipé, "cela reste assez onéreux, autour de 200 euros".

Une pétition lancée par les défenseurs de la faune sauvage

Les défenseurs de la faune sauvage eux sont vent debout, et ils ont lancé une pétition en ligne pour dénoncer cette nouvelle pratique. Elle a déjà recueillie plus de 69.000 signatures.