L'Auvergne commémore le 75e anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv

Il y a 75 ans, plus de 13.000 juifs étaient arrêtés par la police française et enfermés dans le vélodrome d'hiver à Paris. Ce dimanche 16 juillet 2017, plusieurs cérémonies sont prévues en Auvergne

Ce dimanche 16 juillet plusieurs cérémonies sont prévues en France pour commémorer le 75e anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv à l'occasion de la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux Justes de France. Le 16 et le 17 juillet 1942, plus de 13.000 juifs ont été arrêtés à Paris par la police française pour être ensuite enfermés dans le vélodrome d'hiver et déportés dans les camps d'extermination nazis.

En Auvergne, une cérémonie est prévue ce dimanche à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme mais également dans l'Allier où trois cérémonies sont organisées à Moulins, Montluçon mais également Vichy. Une cérémonie particulière à Vichy. Puisque c'est de cette ville thermale qu'est parti l'ordre de cette rafle du Vel d'Hiv. Le gouvernement du maréchal Pétain s'est installé dans la ville thermale. Pour Michelle London, présidente de l'association cultuelle israélite de Vichy et de ses environs, commémorer ces événements tragiques est très important pour faire vivre la mémoire d'autant plus qu'il n'y a plus beaucoup de survivants des camps.

Beaucoup d'écrits sur le passé de Vichy

L'histoire de Vichy pendant la Seconde guerre mondiale est désormais connue de tous selon Michelle London : "Pendant fort longtemps on n'en parlait pas, maintenant on dit Vichy l'histoire, période noire, 40/44, donc quand les touristes viennent à Vichy ils veulent connaître l'histoire, ils veulent voir comment et où s'est installé le gouvernement. Dans la ville, il n'y a que la stèle devant l'hôtel du Parc mais il n'y a pas d'autres traces". La présidente de l'association cultuelle isarélite raconte que les visites organisées par l'office de tourisme et consacrées à cette période là de l'histoire de Vichy rencontrent un franc succès auprès des touristes.

Il reste beaucoup d'écrits et de témoignages de Vichyssois qui ont vécu cette période là selon Michelle London qui estime qu'il faudrait ouvrir un centre de recherche à Vichy pour mettre à disposition tous les documents sur cette période de la ville. Ces documents sont pour le moment consultables à la médiathèque de Vichy.