L'Auvergne pourrait être privée de Dragon 63 pendant tout l'été

La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises étudie la possibilité d’affecter Dragon 63 à la base de Mende en Lozère pendant la période d'été. Le ministère de l'intérieur doit procéder à des redéploiements de matériels pour faire face à des pannes d'appareils parmi la trentaine d'hélicoptères de la sécurité civile opérationnels sur le territoire français. Certains d'entre eux ont aussi été envoyés en renfort en Outre-Mer pour participer aux évacuations sanitaires liées au Covid-19.

Christophe Carol, le directeur de cabinet de la préfète du Puy-de-Dôme précise que rien n'est encore décidé. _"_L'objectif c'est d'éviter qu'il y ait la moindre conséquence sur la prise en charge des victimes, c'est à dire que ce que ne fera pas Dragon 63 sera fait par d'autres aéronefs que nous avons dans la région sachant que Dragon 63, quand bien même il serait installé à Mende, pourrait tout à fait intervenir en Auvergne. Il n'est pas l'Alpha et l'Oméga du secours dans le Puy-de-Dôme, puisque nous avons d'autres hélicoptères qui peuvent intervenir."

Le Dragon 63 va-t-il décoller pour la Lozère cet été ? © Radio France - Eric Le Bihan

Veto des spécialistes du secours d'urgence

Il existe deux autres appareils capables d'intervenir en urgence sur le territoire auvergnat, voire au-delà. L'hélicoptère du détachement aérien de la gendarmerie basé à Egletons en Corrèze et l'Hélismur, l'hélicoptère qui sera basé cet été au CHU Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand. Les équipes de secours qui interviennent régulièrement avec Dragon 63 sont inquiètes et ont entrepris des démarches pour que l'hélicoptère de la sécurité civile reste basé à Aulnat cet été. Les missions de Dragons 63 médicalisé par les équipes du CHU de Clermont-Ferrand sont bien spécifiques, elles assurent avec le concours des pompiers du SDIS des secours sur l'ensemble du territoire et en montagne avec parfois des hélitreuillages de victimes que seul Dragon 63 est capable de mener à bien.

Le docteur Daniel Pic , chef de service du Samu 63 dénonce une situation ubuesque. " On se débat le plus possible pour les faire revenir en arrière sur leur prise de décision, dire qu'on aura d'autres solutions c'est faux! On prétend faire intervenir Dragon 63 depuis Mende en Lozère dans le Sancy, c'est 45 minutes de plus au moins pour arriver sur zone et je peux vous dire quand vous êtes au pied d'un falaise avec les deux jambes cassées, une heure ça parait long! Depuis la base d'Aulnat, il faut une dizaine de minutes seulement. On nous parle de l’hélicoptère de la gendarmerie d'Egletons, mais il ne peut pas assurer les mêmes secours que nous et sa zone d'intervention est plus réduite, il n'intervient pas hors massifs montagneux, il ne va pas par exemple dans le Livradois- Forez."

Le Dragon 63 de la sécurité civile posé à Aulnat © Radio France - Emmanuel Moreau

150 interventions estivales

Le troisième appareil, c'est l'Hélismur basé au CHU de Clermont-Ferrand. Il fait essentiellement de la liaison entre les départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier pour la prise en charge des patients en activité secondaire, c'est à dire qui ne sont pas en urgence. "Si l'on n'a pas le Dragon 63, nous allons devoir détourner l'Hélismur de sa fonction", poursuit le docteur Pic "et le soutien que nous apportons au département de l'Allier n'existera plus. D'autre part, la région Auvergne est très rurale, donc les temps de route sont longs et avec Dragon 63, on arrive beaucoup plus vite pour les prises en charge urgentes comme les infarctus où les AVC et d'autres pathologies graves sans parler de toute l'accidentologie routière qui nous permet avec le Dragon 63 d'être rapidement sur place."

Dragon 63 assure en moyenne 150 interventions durant la période estivale et près de 900 au total sur l'année.