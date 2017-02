L'avenir de l'ancien site Fischer divise Schiltigheim

L'ancien site Fischer doit être rénové entièrement pour accueillir logements, école et crèche notamment. Mais la taille du projet immobilier et la construction de 700 logements effraient certains habitants.

L'ancien site de la brasserie Fischer est la première chose que les automobilistes voient quand ils arrivent par la route de Bischwiller, par l'entrée sud de Schiltigheim. Un grand bâtiment au logo Fischer bien identifiable mais défraîchi. Le site est à l'abandon comme en témoigne les vitres cassées.

Un grand projet de rénovation est en cours. Il est porté par la mairie de Schiltigheim, les propriétaires du site, c'est-à-dire le groupe Heineken et enfin le promoteur Altarea Cogedim. Le projet prévoit notamment 700 logements, dont des logements sociaux, des commerces et une école et une crèche.

Des riverains opposés à ce projet

Mais pour environ 20 familles et le collectif Col'Schick, le projet est surdimensionné. Ensemble ils se sont regroupés et ils ont dépensé 4.000 euros pour déposer un recours contre la délibération de l'Eurométropole sur la déclaration d'intérêt général. Le tribunal administratif doit se prononcer sur cette question mais le recours n'est pas suspensif.

Selon Louisa Krause, la présidente du collectif Col'Schick, ce projet a été "mal calibré et mal pensé". Il y a "trop de logements" et pas assez de stationnements, de route,. Cela va provoquer "des congestions, des embouteillages" à l'entrée de la ville. De manière générale, ces habitants demandent pour cette rénovation "moins de logements et plus d'équipements pour que les populations à venir aient de l'espace et une qualité de vie et que ce soit pareil pour ceux qui habitent déjà ici".

Louisa Krause et les autres riverains aimeraient changer des éléments du projet comme la présence de "poumon vert" et le placement de la maison intergénérationnelle au sein du nouveau quartier : "On aimerait qu'elle soit en cœur d'îlot car pour le moment elle est isolée. Au centre, elle sera vraiment intergénérationnelle". Louisa Krause aimerait aussi que des activités culturelles s'installent dans l'ancienne brasserie : "Il n'y a rien à Schiltigheim, c'est une ville dortoir et c'est la ville la plus dense de l'Eurométropole. On parle souvent du manque d'attractivité".

La mairie dénonce une "forme d'égoïsme"

Le maire de Schiltigheim ne comprend pas cette opposition. Pour Jean-Marie Kutner, c'est un déni de démocratie : "Dans la grande consultation que nous avons organisé, 80% des gens étaient favorables à ce projet".

Jean-Marie Kutner estime que cette opposition au projet Fisher est " une forme d'égoïsme de dire je ne veux pas de voisins près de chez moi, mais la ville avance, la ville grandit. Ces gens oublient que quand ils sont venus s'installer ils ont été les voisins de quelqu'un qui était déjà installé".

Pour le maire de Schiltigheim, la situation de l'ancienne friche est préoccupante. Il ne peut pas "se contenter de cette friche telle qu'elle est". Jean-Marie Kutner explique que c'est une friche "dangereuse", "les murs menacent de s'effondrer, est ce que l'on peut laisser une ville comme ça, au nom de l’égoïsme de 19 personnes, cela ne me paraît pas normal".

Le maire de Schiltigheim estime qu'il n'est pas fermé il attend que le collectif et les riverains "viennent me proposer quelque chose de réaliste, quelque chose d'économiquement équilibré. A part des critiques, il n'y a jamais eu de propositions".

La deuxième enquête publique devrait présenter ses résultats d'ici quelques semaines.