L'avenir de l'athlétisme serait menacé au collège Paul-Fort d'Is-sur-Tille

Suite au départ en retraite d'Alain Donnat, professeur d'EPS durant 38 ans dans cet établissement, la pratique de l'athlétisme le mercredi après-midi dans le cadre de l'UNSS pourrait disparaître selon ses soutiens.

Une haie d'honneur monumentale, 700 élèves qui l'applaudissent et qui scandent son nom à son passage... Vous vous souvenez sûrement du départ à la retraite d'Alain Donnat, le 16 décembre 2016. Ce prof d'EPS a enseigné durant 38 années au collège Paul-Fort d'Is-sur-Tille. Et son départ, filmé, mis en ligne puis partagé sur les réseaux sociaux avait fait plus d'un million de vues sur internet!

Le sport le mercredi, créé par Alain Donnat en 1982, pourrait disparaître

Eh bien, voilà que l'on reparle d'Alain Donnat, parce que l'association sportive, consacrée à l'athlétisme, que ce dernier avait créée en 1982 risque bien de disparaître selon certains. Or à Is-sur-Tille c'est bien plus qu'une petite association collégienne. C'est même une véritable institution dans la commune. Chaque année elle séduit une centaine d'élèves de la 6e à la 3e (sur un effectif de 700 élèves au collège) les mercredis après-midi via l'UNSS. Et ça marche tellement fort qu'en 35 ans -disent ses soutiens dans un communiqué- 600 collégiens ont été qualifiés pour les championnats de France scolaire glanant 6 titres de champion de France et 12 podium nationaux! Cette "AS" au fonctionnement bien rôdé, reposait jusqu'à présent sur un club support, le Dijon Université Club, qui envoyait à Is-sur-Tille des éducateurs pour aider Alain Donnat chaque mercredi.

Un problème de "profilage" de poste selon les supporters de cette filière

Au départ en retraite d'Alain Donnat, son poste de prof d'EPS, a bien été remplacé, mais pas "profilé" et parmi les profs de sport qui seront en activité au collège à la rentrée de septembre 2017, aucun ne souhaiterait reprendre cette Association Sportive... Un collectif s'est créé pour soutenir l'athlé à Is-sur-Tille, depuis de nombreuses semaines ils en appellent au rectorat pour trouver une solution. Pour Yves Gatti, responsable technique au DUC -et lui-même prof de sport au STAPS à Dijon- le problème provient du départ en retraite d'Alain Donnat... Il aurait été mal préparé par le rectorat "l'erreur vient dès le départ, et on a alerté à ce sujet, c'est à dire que dès le moment où l'on reconnait une particularité dans un établissement avec un travail spécifique d'un enseignant on peut profiler un poste pour continuer le travail qui a été fait". Yves Gatti, qui ne veut pas polémiquer avec le rectorat souhaite "calmer le jeu" selon ses propres mots car c'est "un dossier très passionnel". Cela dit il ajoute "le poste aurait du être profilé, à partir de ce moment là, on aurait eu quelqu'un intéressé (pour reprendre la section sportive ndlr) et puis s'était fini, on n'en parlait plus quoi".

La solution pourrait être la nomination d'un professeur "ressources" selon Yves Gatti

L'une des solutions envisagées par le collectif serait la nomination d'un professeur "ressources" par le rectorat... C'est à dire qu'un enseignant d'EPS d'un autre collège ou d'un autre lycée soit détaché sur le collège Paul-Fort pour qu'il continue à faire vivre la filière athlétisme. Un prof qui donnerait ses heures d'AS à l'établissement d'Is-sur-Tille. Le collectif attend une réponse dans le courant de l'été. Sans se faire trop d'illusions ses il donne rendez-vous au rectorat le 1er septembre.

Jusqu'à l'ancienne ministre...

Cette affaire fait en tout cas beaucoup de bruit dans la région d'Is-sur-Tille et elle est même remontée un peu plus haut... Les défenseurs de la filière athlé du collège Paul-Fort d'Is-sur-Tille disent avoir reçu le soutien de l'ancien président de la Fédération Française d'Atlétisme Bernard Amsallem et surtout l'engagement personnel de Najat Vallaud-Belkacem, l'ex-ministre de l'Education nationale, par courrier du 24 avril 2017.

Alain Donnat prêt à revenir bénévolement pour donner un coup de main s'il le faut

Alain Donnat évoque la possibilité de venir donner un coup de main bénévolement aux jeunes athlètes, "s'il n'y a plus d'athlétisme à travers l'association sportive du collège et si les enfants veulent pratiquer ils ne pourront le faire que via la sous section du DUC... et je serais très triste de ne pas pouvoir le faire par une structure UNSS, une structure scolaire quoi".

La réponse du rectorat

En début de soirée ce mardi 18 juillet 2017 le rectorat nous a fait parvenir ce communiqué: "la filière sportive est réorganisée, s'agissant de l'athlétisme, à la suite du départ à la retraite d'un professeur. Le dispositif prévu dans le cadre du nouveau projet d'établissement vise à proposer des pratiques sportives en prenant appui sur l'ensemble de l'équipe éducative. Il offrira aux élèves de cinquième un enseignement basé sur les sports d'endurance (course à pieds, bike and run, duathlon, course d'orientation) et permettra aux élèves de quatrième et troisième de bénéficier de deux heures supplémentaires d'athlétisme."