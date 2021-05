L'avenir de la friche industrielle "le magasin général" à Saint-Pierre-des-Corps fait débat

Le magasin général à Saint-Pierre-des-Corps est-il sur le point d'être vendu ? Ce site de 15 hectares que l'ancienne municipalité avait racheté pour 1 million d'euros il y a une quinzaine d'années à la SNCF serait en passe d'être cédé à un grand groupe industriel. Deux collectifs souhaitent que le bâtiment reste la propriété de la municipalité pour en faire un lieu à multiples usages.

D'après nos informations, la vente serait dans les tuyaux depuis plusieurs mois, le bâtiment grand comme 15 terrains de football serait vendu au groupe Vinci selon un membre de l'un des collectifs, lui-même informé par l'opposition municipale. Selon Anis Guelmami, tout ceci manque de transparence :"Nous avons l'impression que c'est une vente qui s'est réalisée à la hâte afin de boucler le budget déficitaire de la commune. La vente d'un bien immobilier ne boucle pas un budget mais le laisse en survie. Le problème se reposera dans quelques années sauf que nous n'aurons plus de patrimoine".

Alors les deux collectifs qui se sont créés travaillent de concert et envisagent autre chose pour ce lieu emblématique de Saint-Pierre-des-Corps. L'idée est de proposer des activités économiques, espaces de travail partagés pour les entreprises, un lieu culturel et pourquoi pas une ferme urbaine, le tout sous forme d'économie sociale et solidaire.

Ce projet, les collectifs le présenteront dans ses grandes lignes le 31 mai en commission d'urbanisme.

l