L'avenir des services publics à la campagne passe t-il par internet ?

Il existe 19 Maisons de Services Au Public en Ardèche, 13 dans la Drôme. A Alboussière, où se rendent les deux secrétaires d'Etat ce lundi matin à 11h, la MSAP est accolée à un Espace Public Numérique. Les citoyens sont accompagnés pour faire leurs démarches en ligne auprès de Pôle Emploi, de la CAF, des impôts et autres services.

Alboussière n'est pas désert : un bureau de poste, une pharmacie, boulangerie, supérette, café. Le village de 1000 habitants vit, mais pour accéder à un guichet de l'Etat, il faut descendre en vallée du Rhône, 20 minutes de route minimum.

Un accueil pour dépasser la barrière informatique

La Maison de Services au Public permet aux habitants de faire les démarches à distance. C'est le cas pour Isabelle, qui n'a pas de voiture : "pour faire des déclarations à la CAF, à Pôle Emploi, c'est très utile. Les gens y sont très accueillants. Ils expliquent bien. Surtout quand on ne sait pas trop se servir d'un ordinateur."

Les gens accueillants, ce sont Céline Debaud et sa collègue qui animent la maison et l'espace public numérique où il y a dix ordinateurs. Se connecter à internet est gratuit et Céline Debaud est là pour aider, même pour créer son compte personnel sur caf.fr ou pole-emploi.fr : "il faut en général avoir une adresse mail. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on accompagne aussi sur cette partie là : créer une adresse mail pour pouvoir accéder aux différents services."

L'Etat subventionne mais ne porte pas la structure

Céline Debaud aide aussi à remplir des formulaires. Elle suit régulièrement des formations avec la CAF, Pôle Emploi, l'assurance maladie, la caisse de retraite pour se tenir au courant des réformes : "je n'aurais pas la prétention de dire que je connais tout. Mais en tout cas, je sais chercher. Et puis j'ai des référents auprès de chaque partenaire. Je peux les solliciter pour répondre à mes usagers."

Les partenaires, ajoute t-elle, essaient de développer des astuces pour rapprocher leur service des zones rurales. Pôle Emploi, par exemple, va mettre en place des entretiens par visioconférence.

La maison de services au public est portée par la communauté de communes Rhône Crussol. L'Etat subventionne, à 50% maximum.

Céline Debaud est fonctionnaire territoriale, fière d'arriver à résoudre les tracas des citoyens : "avoir quelqu'un qui est en galère avec sa carte grise par exemple, qui n'est vraiment pas content parce que "bon sang, c'est pas possible, avant j'avais la préfecture pour aller voir quelqu'un, là je n'ai plus personne"...juste de comprendre, d'accueillir sa demande, de faire quelques petites démarches, au bout d'un certain temps, cette personne revient avec le sourire. C'est gagné."

Elle voit une centaine de personnes par semaine, de gens qui passent deux minutes pour faire une photocopie, d'autres qui restent une demi-journée pour leur carte grise.