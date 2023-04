L'aventurier mosellan John Horn n'ira pas cet été dans l'Himalaya

Jonathan Kubler le patron d'entreprise, a pris une décision douloureuse pour "John Horn", son nom d'aventurier : ce n'est pas cet été qu'il tentera l'ascension du K2, deuxième plus haut sommet du monde, à 8.611 mètre d'altitude, dans la chaîne de l'Himalaya. L'alpiniste, qui a déjà vaincu l'Everest (8.848) et le Lhotse (8.516) en 2021 et qui avait abandonné dans le Manaslu (8.163) l'année suivante, préparait pourtant ce nouveau défi depuis plusieurs mois. "J'avais les sponsors, mon permis, les visas, mes bagages étaient prêts…" Le départ était prévu pour mi-juin. Mais le week-end dernier, il a du se résoudre à reporter son expédition.

Manque de main d'œuvre

La raison ? Jonathan Kubler n'a trouvé personne pour le remplacer dans son entreprise de charpente/couverture, le temps de son absence. "L'été pour nous c'est la grosse saison. Il fallait donc absolument quelqu'un. On est déjà en sous-effectif par rapport au volume de marchés qu'on a" explique t-il. Sa société emploie six personnes, et c'est son épouse qui gère la partie administrative. Mais comme nombre de ses collègues artisans, il se heurte au manque de main-d'œuvre disponible et qualifiée dans son secteur. "C'est fou aujourd'hui d'en arriver la. Parce qu'on ne forme plus de jeunes, on ne les motive plus, ce ne sont plus des métiers qui passionnent. Et il y a les départs en retraite. C'est terrible..." Un recrutement serait bien, deux serait l'idéal. Mais Impossible donc pour lui de partir un mois et demi sans assurer ses arrières, car un tel défi demande une forme physique et mentale optimales.

Pour autant, le Mosellan ne se laisse pas abattre. "Je n'annule rien, je ne lâche rien" martèle-t-il. Le voyage est reporté à l'été suivant. En attendant, John Horn réfléchit à un autre défi pour la fin d'année. Une ascension hivernale ? Une traversée ? Rien n'est encore arrêté...