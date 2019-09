L'avenue Georges Tarditz à Mont-de-Marsan ne sera pas débaptisée, pour l'instant !

Mont-de-Marsan, France

France Bleu Gascogne vous l'a révélé il y a quelques semaines. Gérard Révy, un landais, a demandé au maire de Mont-de-Marsan de débaptiser l'avenue Georges Tarditz, le 30 juin dernier. Il affirme que c'est cet ancien résistant landais, qui, en juillet 1944, a assassiné son père André Révy.

Le cabinet du maire de Mont-de-Marsan lui a répondu que l'avenue ne sera pas débaptisée pour l'instant. La mairie se montre prudente, elle a fait appel à des historiens pour vérifier cette affaire. Le souci, c'est qu'il n'y a plus de témoin vivant dans cette affaire.

"Un scandale" pour Gérard Révy

Dans ce courrier, le cabinet du maire de Mont-de-Marsan estime que dans ce dossier : "Monsieur Tarditz est un authentique résistant qui a participé aux combats de libération de Mont-de-Marsan le 21 août 1944". Et en plus, malgré certains preuves, dont une enquête de la police judiciaire de Bordeaux, la mairie de Mont-de-Marsan parle "jusqu'à preuve du contraire, non apportée à ce jour, d'une exécution en temps de guerre".

Gérard Révy trouve ce courrier "scandaleux" et il ne compte pas en rester là.