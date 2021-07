A Nice, l'interdiction sur l'avenue Jean Médecin des vélos et des trottinettes est tout sauf respectée

La métropole compte actuellement 179 km de piste cyclables et 84 kilomètres rien qu'à Nice. D'ici 2026 la taille de ces installations va quasiment doubler (+ 160 kilomètres de pistes cyclables de plus dont 75 kilomètres à Nice). Mais si de l'avis général la ville est parfaitement fluide sur un axe est-ouest, un axe parallèle au littoral, la circulation du nord vers le sud pose plus de problème. Malgré l'interdiction des vélos les usagers ne renoncent pas à cet axe qui selon eux leur fait gagner du temps.

Vélos et trottinette avenue Jean Médecin © Radio France - Alexandre Mottot

Malgré l'interdiction des vélos et des trottinettes, beaucoup d'entre eux empruntent l'avenue Jean Médecin

Sur l'avenue Jean Médecin, il suffit d'attendre quelques secondes à peine pour croiser des usagers qui empruntent l'axe alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Carole sait que ce n'est pas bien, mais elle déplore l'absence de pistes cyclables sur l'avenue Jean Médecin qui la contraint à rouler entre les rails. "C'est plus dangereux de toucher quelqu'un avec la trottinette qu'avec le tram" confie Nasser. Annaëlle est également en trottinette électrique, elle sait que ce trajet est plus court et plus dangereux. Pour plus de rapidité de trajet depuis Cessolles. "elle se sent obligée de prendre cet axe central et d'être en infraction". Anaëlle ne peut pas prendre non plus la route "car il n'y a pas de voie de vélo.

Guido un touriste italien s'interroge "on fait beaucoup pour les piétons mais pour les autres que fait-on?" Tous sont d'accord sur un point : il faut des voies pour vélo sur l'avenue Jean Médecin.

Photomontage avec 4 utilisateurs de deux-roues sur l'avenue Jean Médecin © Radio France - Alexandre Mottot

Malgré un gain de temps apparent pour les usagers, du côté de la municipalité on alerte sur le danger du vélo sur cet axe. Michel Pradal est chargé entre autres des mobilités à la ville de Nice. Il alerte sur l'apparente facilité de cet itinéraire. "ce n'est ni facile ni sûr c'est un risque pour les passagers de tramway autant que pour la vie du cycliste. Tout simplement c'est risqué de rouler sur la plate-forme du tram".

"Mais alors qu''est ce qu'on attend pour faire des pistes cyclables sur Jean Médecin?" lui demande-t-ton?

"Ce n'est pas à l'ordre du jour! De projets et des chantiers préparent des axes nord-Sud alternatifs comme par exemple l'avenue Gambetta, plus à l'ouest. Des travaux sont en cours dans le cadre du plan vélo global. mais surtout si on cherche à trop surcharger l'axe jean médecin on ne va pas pouvoir conserver cette circulation piétonne apaisée où les piétons circulent sereinement et les tramways de façon fluide et efficace".

À Nice, des aménagements sont prévus sur l'axe nord - sud, c'est à dire le sens de l’avenue Jean Médecin. Par exemple la ville va poursuivre l’axe des rues Durante-Baquis-Congrès entre la Gare Thiers et le tunnel du Congrès réservé aux vélos. Un autre itinéraire alternatif serait la création de l’axe Alberti-Hancy-Miron pour assurer une alternative à l’est de Jean Médecin. Enfin une piste va être crée rue Trachel, mais aussi sur la rue Reine Jeannet et la rue Rouget de l’Isle.

Du côté des associations d'usagers de vélo, on se réjouit de ces aménagements d'autant que le plan vélo devrait s'accompagner de la création de quelques 11 000 places de parking pour les deux-roues à l'horizon 2025. Du reste certaines associations nourrisent quelques regrets.

Pour Daniele Sottile de l'association NICE à Vélo, installer des pistes cyclables sur l'avenue Jean Médecin aurait été une grande réussite mais "c'est une occasion ratée. On a aucun moyen d'accéder à la promenade facilement. En tant qu'association on dit qu'il faut éviter de prendre cette avenue, il y a des piétons, c'est interdit et dangereux. mais il ne faut pas être hypocrite _l'axe est si pratique, et l'axe est Nord-sud est naturel_, ce qui fait que beaucoup de cyclistes vont continuer à la prendre, malgré les amendes".