L'avertissement des Pompiers de Paris : un sapin de Noël en feu peut détruire votre salon en 46 secondes

Paris, Île-de-France, France

Décorer un sapin de Noël, c'est l'un des plaisirs des fêtes de fin d'année. Un plaisir qui peut tourner au cauchemar si on ne prend pas quelques précautions. Un sapin de Noël, qui prend feu, peut détruire votre salon en 46 secondes, avertissent les Pompiers de Paris, vidéo à l'appui sur leur compte tweeter.

Les Pompiers de Paris ont décidé de faire de la prévention

Sur les réseaux sociaux, les Pompiers de Paris lancent une alerte "Sapin de Noël". Vous le saviez sûrement mais une piqûre de rappel n'est pas inutile. Voici quelques conseils pour que tout se passe bien si vous avez un sapin de Noël à la maison.

Éteindre les guirlandes quand on n'est pas là

Il faut éteindre les guirlandes ou autres décorations électriques quand on quitte son logement. Il faut aussi les débrancher le soir avant d'aller se coucher. Un court-circuit est toujours possible d'où l’intérêt d'avoir au moins un détecteur de fumée dans son appartement. Ne surchargez pas non plus vos prises électriques en y branchant de nombreuses rallonges par exemple, cela peut être dangereux.

Pas de flammes près du sapin

Attention aux bougies. Les pompiers rappellent qu'il ne faut pas installer un sapin près d'une flamme et encore moins décorer les branches du sapin avec des bougies. Les aiguilles de pin et de sapin peuvent prendre feu très rapidement surtout si elles sont sèches.