Vendée : l'avion de trop à la cinéscénie du Puy du Fou

Des riverains de l'aérodrome de Cholet -et au-delà- protestent contre le passage d'un avion lors de chaque représentation du son et lumière du Puy du Fou. Un avion- MD-312 Flamant de Dassault- décolle pour survoler brièvement la scène lors de l'évocation de la seconde guerre mondiale. Le passage synchronisé et très bref est un non sens pour Laurent David, président de l'ADENA, Association pour la Défense contre les Nuisances de l'Aérodrome de Cholet-Le Pontreau: "Pour cette scène de 10 secondes l'avion part vers 11h ou 11h30 en plein été, à peine une heure de voyage pour 10 secondes d'activité. Je ne vois pas l'intérêt de faire voler un avion polluant et bruyant pendant une heure pour 10 secondes (...) Le Puy du Fou sous estime l'impact mais ce n'est plus tenable". La pétition sur mes opinions.com a déjà recueilli 12 mille signatures.

MD-312 Flamant sur l'aérodrome de Cholet © Maxppp - Izambard

Interview de Laurent David, président de l'ADENA Copier

Dans un communiqué le Puy du Fou répond que "dans un spectacle, la logique de l’émotion domine tout le reste. Cette émotion répond à des règles de rythme et de mise en scène qui exigent parfois que l’irruption d’un effet ne dure que quelques secondes, précisément pour le rendre plus réaliste, plus fort, plus spectaculaire et plus émouvant. Le passage de l’avion, qui ne représente effectivement qu’un moment du spectacle, n’est donc en rien anecdotique". Et d'ajouter que "le respect de l’environnement est dans l’ADN du Puy du Fou depuis sa création".

Cette saison il reste 4 représentations, ce vendredi et demain samedi, et le week-end prochain prochain, 9 et 10 septembre.