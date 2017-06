L'Aviron Club du Fortin, un bout de patrimoine marseillais menacé de démolition

Depuis un siècle, les familles du quartier de Montredon viennent y pique-niquer, s'y baigner, y faire du canoë ou encore des rencontres amicales. Un équilibre bouleversé ces derniers temps par un avis de démolition envoyé par les services maritimes de l'Etat.

Un havre de paix. Voilà comment définirait ce club de l'Aviron René Valle, le président, situé sur l'anse des phocéens, la plage de l'abri côtier à l'extrémité du boulevard des Baigneurs. Son association de la loi 1901 s'apprête à fêter ses cent ans d'existence, mais un mail vient jouer les trouble-fêtes. Dans ce dernier, les services maritimes de l'Etat somme le club de fermer avant une éventuelle démolition. Indignés, les élus locaux et les cinquante-cinq membres de l'association n'ont pas dit leur dernier mot.

Un bout d'histoire de Marseille

"Ici, les familles du quartier se retrouvent depuis des décennies", explique René Valle qui ne se remet toujours pas des derniers mails reçus de l'Etat. "On ne sait toujours par pourquoi nous devons fermer, peut-être est-ce pour faire le ménage...", s'indigne ce Marseillais qui a grandi sur cette calanque, avant d'ajouter : "en plus, il n'y a aucun problème au niveau de la sécurité, et on nettoie même minutieusement les lieux ! "

A l'Aviron Club du Fortin, les activités nautiques sont nombreuses, - Aviron Club du Fortin

Ici, les Marseillais du coin peuvent y faire du sport avec des paddles, canoë et autres activités nautiques. Le club affirme aussi assurer la sécurité des baigneurs qui y sont nombreux. Des soins de premier secours y seraient souvent pratiqués par certains membres de l'association, des secouristes, infirmiers et maître-nageur.

Appel à l'aide sur France Bleu Provence ce jeudi matin

Du côté des élus locaux, le soutien est unanime. Jean-Claude Gaudin, le sénateur-maire de Marseille, Yves Moraine, maire de secteur et Didier Réault, en charge des calanques et des plages, sont du côté du club pour le préserver.

René Valle, le président du club, est notre invité France Bleu Provence matin ce jeudi à 7h10.