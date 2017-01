L'avis d'un psychiatre sur le nouvel An : " l'occasion d'un nouveau départ et d'échanges moins virtuels"

Le Dr François Viéban est chef du pôle psychiatrie de l'hôpital de Brive. Pour lui, la résolution essentielle à prendre en début d'année, c'est de regarder autour de soi. Il était l'invité de 8h20 ce lundi 2 janvier sur France Bleu Limousin.

Faut-il prendre des bonnes résolutions ? Lesquelles ? Va-t-on les tenir ? Chaque année, on se pose ces questions. On évoque souvent le sport, les régimes, mais le psychiatre que nous avons interrogé nous a surtout parlé d'humanité. Pour le Dr François Viéban, chef du pôle psychiatrie de l'hôpital de Brive-la-Gaillarde, le nouvel An est "l'occasion d'un nouveau départ". Il était l'invité de France Bleu Limousin à 8h20 ce lundi.

Faut-il prendre des bonnes résolutions et lesquelles ?

Une résolution essentielle me semble être de regarder autour de soi. On est dans un monde très complexe, où finalement la souffrance des autres nous apparaît à travers les écrans et les ondes radios. Cela nous permet d'être informé et impacté par ce qui se passe partout dans le monde, mais il y a aussi de la souffrance tout près de nous, dans le monde du travail, par exemple, qui s'est complexifié, ou pour ceux qui n'en ont pas. En tant que psychiatre, j'en vois tous les jours. Parallèlement, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir des amis dans le monde entier, mais qu'on ne voit pas toujours ou qu'on ne verra peut-être jamais. Finalement, les amis qui sont à notre porte, est-ce qu'on les voit ? C'est avant tout cette résolution-là qu'il faut prendre.

Mais ces résolutions, on ne les tient pas toujours...

Et bien justement, c'est le moment de s'arrêter, de repartir d'un bon pied. C'est l'occasion d'un nouveau départ. Je décide que je ne vais plus faire ce que je faisais avant. Essayer de m'ouvrir plus aux autres, de revenir à des bonheurs simples, à des échanges qui ne soient pas virtuels, serrer la main à un voisin, rendre service à un parent. On perd de vue l'humanité, on est souvent centré sur soi. C'est le fait de savourer l'existence qui va nous permettre de vivre vieux.