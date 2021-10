L'avocat Arié Alimi sur France Bleu Mayenne : "l'état d'urgence et l'état d'exception deviennent permanents"

Une conférence sur l'évolution des libertés publiques dans notre pays, ce sera lundi soir au théâtre du Tiroir à Laval, organisée par la section mayennaise de la Ligue des Droits de l'Homme. Un grand témoin pour cette soirée: l'avocat pénaliste Arié Alimi qui affirme que les décisions du gouvernement, pendant la crise sanitaire, mettent à mal nos libertés fondamentales : "on peut appeler ça une forme d'autoritarisme dans l'exercice du pouvoir dans la mesure où il y a de plus en plus de conflictualité entre l'Etat et les citoyens, on l'a vu lors du mouvement des gilets jaunes, on a vu beaucoup d'interpellations abusives" confie-t-il dans le 6-9 de France Bleu Mayenne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L’avocat pénaliste dresse donc un bilan déroutant des dispositifs d’état d’urgence depuis plusieurs années et les privations de libertés qui en découlent selon lui : "l'état d'urgence et l'état d'exception deviennent permanents".