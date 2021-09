"L'avortement est toujours un sujet tabou" regrette Françoise Ramage du Planning Familial du Var

Si l'avortement est légalisé en France depuis 46 ans avec la promulgation de la loi Veil, "le combat n'est jamais terminé" dit le Planning Familial dans le Var en cette journée mondiale du droit à l'avortement. Dans certains pays européens ce droit est de plus en plus remis en question, notamment la Hongrie et la Pologne c'est pour cette raison que Françoise Ramage, médecin responsable du Centre de Planification et d'éducation familiale du Planning Familial Varois insiste sur le combat et la nécessité de prolonger de délai du droit à l'avortement de 12 à 14 semaines en France.

Pour les femmes en France c'est une inégalité parce que dans certains pays européens (les Pays-Bas et l'Espagne) le délai est de 22 à 23 semaines. Cela oblige les françaises à se rendre à l'étranger. Cela représente un coût important - Françoise Ramage

En Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 23.000 femmes ont recours chaque année à l'IVG, parmi elles ont compte un peu plus de 600 mineurs, les autres ont entre 18 et 34 ans. Dans les locaux du planning familial sont pratiquées les IVG "médicamenteuses" ce qui représente 70% des IVG pratiquées en France.

Le texte du rallongement du délai porté notamment par la députée du Var Cécile Muschotti est pour l’instant bloqué, enseveli sous les amendements (400 notamment déposée par Les Républicains).