Puimisson, France

L’eau du robinet serait impropre à la consommation à Puimission dans l'Hérault (1200 habitants) d’après de récentes analyses. L’association Familles Rurales de Béziers, qui en a eu connaissance tire la sonnette d’alarme après avoir été sollicitée par des habitants de cette commune.

Des traces d’un puissant herbicide, pourtant interdit en France depuis quinze ans ont été relevées dans les canalisations. Le taux d’Atrazine serait 65% supérieur au taux maximal autorisé. Une consommation trop importante de cette molécule serait dangereuse pour l'Homme d'après l'association.

Cette problématique est d’ailleurs au cœur d’une réunion en mairie de Puimisson ce vendredi après-midi (15H) à la demande de l’association.

Par précaution des bouteilles d'eau sont distribuées à la cantine de la nouvelle école de Puimisson et à la crèche.

La mairie invite aussi les personnes-âgées et fragiles à ne pas boire l'eau du robinet

Très utilisée depuis les années 1960, du fait de son prix modéré, de son efficacité et de son ancienneté sur les marchés, l'atrazine continue d'être utilisée actuellement dans beaucoup de pays dont les États-Unis.

L’atrazine a été interdite dans l'Union Européenne depuis 2003 et en Suisse depuis 2012

Cette mauvaise qualité de l’eau à Puimisson ne serait pas récente d’après des habitants que nous avons rencontrés.

La mairie nous sensibilise assez dit Gilberte. Nous sommes prévenus. Nous en buvons mais modérement mon mari et moi raconte Sandra. Nous avons des stocks de bouteilles d’eau à la maison pour les enfants. Il n'est pas question qu'ils en boivent »

La qualité de l'eau potable distribuée ne serait pas conforme aux exigences réglementaires depuis au moins dix ans d’après l'association Familles Rurales de Béziers.

Pour son président Michel Lefebvre, "_Il y a danger pour la population". _L'eau est polluée par un herbicide utilisé par l'agriculture, pourtant interdit depuis 2003. Si des traces sont encore découvertes, c'est que cette interdiction n'est pas respectées. L'association pointe du doigt les viticulteurs. Les autorités sanitaires ne bougent pas rajoute t-il au micro de France Bleu Hérault.

Michel Lefebvre, le président de l'association Familles Rurales de Béziers Copier

Les résultats des analyses ne sont pas alarmants pour autant précise Dominique Colin, le directeur de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée dans l’Hérault. "Le forage concerné est surveillé. Des contrôles sont réalisés deux fois par mois par l’Agence Régionale de Santé".

Dominique Colin, le directeur de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse dans l'Hérault Copier

Dans un courrier (voir ci-dessous) de l'Agence Régionale de la Santé, en date du 11 septembre dernier , dont nous nous sommes procurés une copie, il est précisé au président de la Communauté de communes Les Avant-Amonts :

La valeur observée est élevée, mais reste cependant inférieure à la valeur sanitaire maximale fixée pour chaque substance, la valeur sanitaire maximale de l'Atrazine déséthyl étant de soixante microgrammes par litre d’eau. Un prélèvement de confirmation sera effectué dans les meilleurs délais par nos services.

A l'échelle de l'ex-région Languedoc-Roussillon, soixante-six captages ont été identifiés comme vulnérables et prioritaires explique l'Agence de l'Eau. Mais il n'y a rien d'alarmant.

Pour le maire Daniel Barthes "si le taux d’herbicide retrouvé dans les canalisations était inquiétant, le gendarme de l'eau, (ARS) aurait déjà coupé les vannes du robinet. Ce que nous retrouvons aujourd'hui dans nos analyses est une molécule dégradée de l'Atrazine. Nous sommes conscients du problème et depuis des années nous œuvrons pour une eau de qualité. Nous avons d'ailleurs dit-il fièrement, obtenu le label national "Terre Saine" des mains de Ségoléne Royal, Ministre de l’Écologie en 2016.

Ce label récompense les communes engagées dans une démarche exemplaire « zéro pesticide ». Ce label, qui fête ses 4 ans cette année, a été remis à 317 collectivités depuis sa création. L’objectif est de conduire l’ensemble des collectivités françaises vers le zéro pesticide sur leurs espaces en ville.

Daniel Barthes, le maire de Puimisson Copier

De son côté, l’association pointe du doigt les viticulteurs qui continueraient selon elle à utiliser pesticides et herbicides ignorant les conséquences. Ce n'est plus dit le maire de Puimisson. "Les exploitants de la commune se sont tous engagés avec le Syndicat Mixte des vallées de l'Orb et du Libron pour ne plus utiliser de pesticides".

Etablissement Public Territorial de Bassin Orb-Libron

L’association «Familles Rurales de Béziers n’exclut pas de porter plainte. En janvier 2017, une enquête de l'UFC-Que Choisir, avait déjà mis en avant un taux important de pesticides dans 37 communes de l’Hérault. Essentiellement des communes en milieu rural.

Résultats des analyses réalisées le 06 juillet 2018 à Puimisson © Radio France - Stéfane Pocher

Courrier de l'ARS envoyé le 11 septembre au président de la Communauté de Communes Les Avant-Monts © Radio France - Stéfane POCHER