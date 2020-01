Cela concerne près de 15.000 foyers dans le Lot : les restrictions d'eau à Cahors et dans le Quercy Blanc, valables depuis le 15 décembre, ne sont toujours pas levées. Ce vendredi soir, les autorités les prolongent jusqu'au lundi 6 janvier car les analyses sont contradictoires. Explications.

L'eau courante n'est toujours pas potable à Cahors et dans le Quercy Blanc

Les habitants de Cahors concernés n'ont plus d'eau potable depuis le 15 décembre.

Cahors, France

Ce vendredi soir, la Ville de Cahors prolonge la restriction d’usage de l’eau jusqu’à lundi 6 janvier. Le taux de turbidité est normal grâce à l’amélioration des conditions climatiques, mais les analyses parasitaires de l’Agence régionale de santé ne permettent pas de lever la restriction.

L'analyse de mardi mauvaise, celle de mercredi bonne : insuffisant dit l'ARS

Le résultat du prélèvement effectué de ce mardi 31 décembre s’est révélé défavorable. Et même si ceux du mercredi 1er janvier n’ont décelé aucune anomalie, l'Agence Régionale de Santé a besoin de deux résultats satisfaisants consécutifs pour lever ses restrictions. L’eau provenant du réseau public ne doit toujours pas être consommée pour la boisson et la préparation des repas. Elle peut être consommée bouillie et les autres usages domestiques restent possibles.

Une nouvelle analyse est en cours. Son résultat sera communiqué le 6 janvier.

Environ 15.000 foyers concernés

La commune de Cahors est alimentée en eau potable par la Fontaine des Chartreux, la seule ressource en eau de la Ville et de plusieurs collectivités voisines. Près de 10.000 abonnés sont branchés en régie municipale. Certains hameaux sont alimentés par des syndicats comme celui du Quercy Banc (800 foyers cadurciens) qui se sert aux Chartreux. Une partie des 31 communes du Quercy Blanc, desservies par la Saur, sont aussi concernées comme Trespoux, Montcuq, ou Castelnau-Montratier.

En revanche, les 400 abonnés cadurciens des syndicats de l'Iffernet (Saint-Cirice, les Ramonets, La Marchande…) et de Francoulès (Saint-Henri) ne sont pas concernés par ces mesures.