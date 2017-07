L'eau de Valence sous très haute surveillance

Après Paris et Nice, la régie municipale de Valence dans la Drôme a une vue instantanée sur l'état de son réseau d'eau potable. Grâce à des centaines de capteurs, les opérateurs peuvent repérer une fuite au mètre près.

Valence est désormais à la pointe de la technologie pour surveiller son réseau d'eau. La régie municipale dispose désormais quartier Mauboule d'une salle de pilotage avec écrans géants qui permet de détecter en temps réel les fuites sur les canalisations avec précision. Le centre est relié à 500 capteurs installés sur les 300 kilomètres de tuyaux qui sillonnent la ville.

24/24h et 7/7 j, les opérateurs peuvent repérer quasiment au mètre près tout problème de débit sur une canalisation. Cette réactivité permet de réparer au plus vite, et précisément, en ciblant le lieu de l'intervention sans "éventrer" toute une rue. Cela évite ainsi de longues coupures chez les clients .

Selon le directeur d'Eau de Valence, l'efficacité de cette salle de contrôle permettra aussi , en intervenant plus vite, d'économiser environ 500 000 m3 par an .

Ce nouvel équipement n'aura aucune conséquence sur le prix de l'eau pour les particuliers , stable depuis trois ans selon les services de la ville.