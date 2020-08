L'eau difficile d'accès à Bordeaux

Au pied du grand théâtre à Bordeaux, impossible de remplir sa gourde. Quelques rues plus loin, place Pey-Berland, l'eau coule cette fois-ci, mais bien trop fort. "Si vous y allez à la bouche, vous pouvez même vous laver les cheveux en passant" ironise Clément Jeandet, bénévole pour Les gratuits, un collectif qui vient en aide aux sans-abris, en lien avec Bordeaux Maintenant.

Plus de 50% des fontaines de la ville sont inaccessibles, hors de service ou inadaptées. © Radio France - Alexandra Sirgant

Hors d'atteinte, jet d'eau trop puissant ou tout simplement cassé... Ces fontaines défectueuses, les bénévoles de Bordeaux Maintenant les recensent depuis déjà un an. "_Au lendemain du confinement, on comptait plus de 50% des fontaines à eau qui ne fonctionnaient pa_s", explique Anderson Pigno, l'un des bénévoles.

Sur le site de Bordeaux Maintenant, une carte identifie toutes les fontaines de la ville. A l'aide d'un code couleur, la carte permet aux habitants de repérer les différents points d'eau : vert en cas de fonctionnement, rouge en cas de défection et orange lorsque le point d'eau n'est pas accessible (à cause de travaux par exemple).

Les sans-abris, principaux touchés

Un problème qui touche avant tout les plus démunis, souligne Clément Jeandet. " Quand il fait 40 dégrés et qu'on passe sa journée à la rue, ce besoin de boire est vraiment renforcé. Et parfois, avoir accès à une fontaine, ça ne suffit pas". Pour le collectif Les gratuits, en plus de réparer les fontaines, il faudrait apporter directement des bouteilles d'eau aux personnes à la rue. "C'est un droit fondamental et c'est un besoin primaire" ajoute le bénévole.

La nouvelle municipalité de gauche se veut, elle, active sur le sujet. Plusieurs mesures sont prévues, parmi elles "la distribution de gourdes pour les sans abris" explique Maxime Ghesquière, conseiller municipal chargé du cycle de l'eau. Une nouvelle application recensant les points d'eau dans la ville est prévue prochainement selon le conseiller. La mairie espère réparer toutes les fontaines d'ici la fin de l’été prochain.